Eduskuntavaalit. Suomi on jaettu eduskuntavaaleja varten kaikkiaan 13 vaalipiiriin maakuntajaon pohjalta. Suomen korkein äänikynnys on Lapin vaalipiirissä.

Uudenmaan vaalipiirin jakaminen kahtia olisi tarpeellista jo seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä, arvioi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen Ilta-Sanomille (IS).

Hän ehdottaa kahta uutta, suunnilleen Pirkanmaan kokoista vaalipiiriä, jotka syntyisivät, jos Uudenmaan vaalipiiri jaettaisiin kahtia itäiseen ja läntiseen vaalipiiriin niin, että raja menisi Vantaan ja Nurmijärven sekä Espoon ja Vihdin välistä.

”Se tasoittaisi vaalipiirien kokoeroja merkittävästi kärjen osalta ja olisi hyvin tarpeellinen jo seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä”, Jääskeläinen linjaa IS:lle.

Jääskeläisen mukaan perustuslakia ei tarvitsisi muuttaa. Vaalipiirien kokoerot repeävät IS:n mukaan tulevina vuosina entisestään, väestö keskittyy yhä enemmän etelän suuriin kasvukeskuksiin.

”Pidän myös todennäköisenä, että tämä tulee pian politiikan asialistalle. Uskon, että myös puolueet näkevät, että tämä on asia, jolle täytyy tehdä jotain. Tilanne on pitkässä juoksussa kestämätön.”

Jääskeläinen aikoo esittää ratkaisua vastikään nimetylle puoluesihteereistä koostuvalle työryhmälle, joka pohtii seuraavien kuukausien aikana vaalilain kehittämistarpeita. Työryhmän on määrä käydä laajemmin läpi vaalijärjestelmän suhteellisuutta, josta on olemassa myös eduskunnan ponsi.

Jääskeläisen ehdotus ei edusta oikeusministeriön kantaa, mutta hän toivoo, että jako toteutuu viimeistään tällä vuosikymmenellä. Myös IS:n haastattelema Tampereen yliopiston politiikan tutkija Sami Borg pitää Uudenmaan vaalipiirin kahtiajakoa tarpeellisena.

Manner-Suomessa on 12 vaalipiiriä, joiden koko vaihtelee suuresti. Korkein äänikynnys on Suomen pienimmässä vaalipiirissä Lapissa, kun Uudellamaalla kynnys on vain 2,7 prosenttia.

Viime eduskuntavaaleissa huomiota herätti vihreiden lappilainen ehdokas Riikka Karppinen, joka jäi vain 9 äänen päähän edustajanpaikasta kerättyään yli 7818 ääntä. Saalis oli kolmanneksi suurin vihreiden kaikista ehdokkaista Pekka Haaviston ja Maria Ohisalon jälkeen.

Eduskuntaan valittiin Uudeltamaalta esimerkiksi Liike Nytin Hjallis Harkimo.

