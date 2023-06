Eduskunnassa jatkui tiistaina keskustelu Petteri Orpon (kok) hallituksen ohjelmasta. Oppositiopuolue SDP hyökkäsi kaikin voimin hallituksen työelämäkirjauksia vastaan ja tylytti hallituspuolue perussuomalaisia.

Hallitusohjelmassa ovat mukana muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus sekä ensimmäisen sairauslomapäivän omavastuu. Työelämälinjaukset ovat herättäneet tuoreeltaan vilkasta julkista keskustelua.

”Potkulaki, sairaussakko, lakko-oikeuden rajaaminen. – Oikeusvaltiossa”, kritisoi SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm eduskunnassa.

”Tämä on toki ihan tuttua tavaraa ollut kokoomukselta, mutta että perussuomalaisetkin näin suomalaista palkansaajaa rankaisevat”, hän jatkoi.

”Yksipuolisuudessaan oikeistohallituksen työelämätavoitteet kumpuavat menneen maailman isäntävallan armottomuudesta”, SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen sanoi.

”Periaatteessa tämä linjahan johtaa siihen, että tämmöinen orjamallinen työ johtaisi parhaaseen työllisyysasteeseen, ja tästä ei tosiaan ole esimerkkejä – jos niitä on, niin ne ovat kyllä sitten kovin kaukana pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta”, hän kritisoi.

”Orpon hallituksen kaavailema työntekijöiden kuriohjelma johtaa herkästi vastatoimiin ja työmarkkinaselkkauksiin, mikä olisi myrkkyä orastavalle kasvulle. Monet kohdat törmäävät perustuslain sosiaalisiin perusoikeuksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä Kansainvälisen työjärjestön, ILOn, konventioihin”, Koskinen myös sanoi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman nosti esiin sen, että ennen vaaleja perussuomalaiset sanoi, että pienituloisten leikkaukset eivät puolueelle käy. Nyt sellaisia on kuitenkin tulossa, katsoi Lindtman.

”Kyllähän tämän keskustelun kiistaton johtopäätös on, ministeri Purra, että se takinkäännös, jonka te olette nyt tehneet suhteessa siihen, mitä lupasitte ennen vaaleja tehdä, jää Suomen historiaan jopa niin, että Timo Soini siinä kalpenee”, Lindtman tylytti valtiovarainministeriä, perussuomalaisten puheenjohtajaa Riikka Purraa.

Keskustasta kritisoitiin sitä, että hyvätuloiset eivät osallistu taloustalkoisiin.

”Puoluepolitiikkaa on se, mihin tärkeysjärjestykseen kulloinkin vallassa olevat puolueet kansalaisia laittavat. Sen myötä toisten arki voi olla karumpaa kuin toisten. Meidän kansanedustajien ja muiden kaltaistemme hyväosaisten osalta odotettavissa on selkeästi vauraampia aikoja. Taloustalkoisiin ei meille ole tullut kutsua”, keskustan Vesa Kallio sanoi.

Valtiovarainministeri Purra vastasi puheenvuorossaan tähän.

”Tämän hallituksen veronalennukset kohdistuvat työtulovähennyksen kautta pieni- ja keskituloisiin. Progressio näiltä osin siis jopa jyrkkenee. Veroprosentti laskee eniten alimmissa, alhaisissa tuloluokissa ja kaikista eniten sellaisilla pienituloisilla palkansaajilla, joilla on alaikäisiä lapsia”, Purra sanoi.

Hän myös puolusti hallitusohjelman uudistuksia.

”Reformit, joita tämä hallitus tekee — tämä on reformihallitus, me nimenomaan uudistamme tätä yhteiskuntaa — ovat sellaisia, jotka on vuosikymmeniä sitten tehty meidän oleellisissa verrokkimaissa. Ja se, mikä on erityisen merkillepantavaa, on se, että esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa näitä uudistuksia ovat kyenneet tekemään sosiaalidemokraatit. Mutta sosiaalidemokraatit näissä maissa ovat uudistavia, he eivät ole, sanonko suoraan, sosialistinen puolue, kuten Suomessa on”, Purra sanoi.

Myös työministeri Arto Satonen (kok) vastasi opposition kritiikkiin.

”Kertaan vielä kerran nämä keskeiset uudistukset työmarkkinoilla: ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus, vientivetoinen palkkamalli, työrauhan vahvistaminen, ensimmäisen sairauslomapäivän omavastuu. Nämä kaikki ovat suoraan Ruotsissa toimivaa, pitkään toiminutta lainsäädäntöä, mutta on kyllä totta, että me emme ole menemässä tällä hallitusohjelmalla ihan yhtä pitkälle kuin Ruotsissa on menty, mutta se suunta on otettu. Tämän tavoitteena on tietenkin se, että me saamme työpaikkoja lisää, työllisyyttä vahvistettua mutta myös työn tuottavuutta vahvistettua ja sitä kautta myös palkanmaksuvaraa ja sitä kautta ihmisten ostovoimaa eteenpäin. Se on tämän hallituksen tarkoitus, että suomalaisilla menee jatkossa paremmin, ja sen takia me näitä uudistuksia tehdään”, Satonen sanoi.

