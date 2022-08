Maailma on epävakaassa tilassa, eikä ole nähtävissä, että suunta olisi muuttumassa, arvioi tasavallan presidentti Sauli Niinistö puheessaan valmistuville kadeteille.

Niinistö ylentää valmistuvat kadetit luutnanteiksi Presidentinlinnassa. Niinistö nimittää heidät puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen upseerin virkoihin.

”Geopoliittiset jännitteet kasvavat eri puolilla maailmaa, ja Venäjä hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan Eurooppaan. Ammatillisesti teidän on hyvä varautua myös mahdollisiin odottamattomiinkin tilannekehityksiin”, Niinistö sanoi puheessaan.

Presidentti totesi kadeteille, että heidän opiskelujensa aikana Suomi on vahvistanut sotilaallista sidettään läntisten kumppaneiden kanssa.

”Suomalaisen sotilaan kyky on havaittu. Kansainvälisistä harjoituksista kantautuu myönteisiä arvioita sotilaidemme ammattitaidosta.”

”Valmiutemme on kunnossa”

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomi on päättänyt liittyä puolustusliitto Natoon. Suomalaisten maanpuolustustahto on Niinistön mukaan nyt suurempi kuin vuosikymmeniin.

”Emme ole ummistaneet silmiämme mahdollisilta uhilta ja olemme huolehtineet maanpuolustuksemme resursseista. Valmiutemme on kunnossa, ja niin on oltavakin, sillä me suomalaiset olemme itse päävastuussa puolustuksemme järjestämisestä, vaikka saisimme tukea liittolaisilta. Suomen tuleva Nato-jäsenyys tulee näkymään valmistuvien upseerien tehtävissä uranne aikana.”

Presidentin mukaan tehtäväkenttä monipuolistuu ja suomalaiselle sotilasosaamiselle on varmasti kysyntää myös Naton rakenteissa.

”Laadukas koulutus on luonut teille valmiuksia ottaa vastaan kansainvälisiä tehtäviä uranne aikana.”

