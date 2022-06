Pääministeri Sanna Marinin mukaan ruokaturvan vaarantuminen on monitahoinen ongelma, johon liittyy esimerkiksi kuivuutta ja muita ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haasteita. Ukrainan saarretut satamat ovat vain yksi osa palapeliä.

Ruokakriisi huolettaa. Pääministeri Sanna Marinin mukaan ruokaturvan vaarantuminen on monitahoinen ongelma, johon liittyy esimerkiksi kuivuutta ja muita ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haasteita. Ukrainan saarretut satamat ovat vain yksi osa palapeliä.

Euroopan unioni ja kansainväliset instituutiot etsivät yhdessä ratkaisua siihen, kuinka Ukrainan satamissa jumissa olevat viljalastit saataisiin liikkeelle.

EU:n johtajat keskustelivat tiistaina huippukokouksessaan erityisesti ruokaturvasta, energiasta ja puolustuksesta. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan kansainvälinen ruokakriisi herättää erittäin suurta huolta paitsi EU:ssa, myös Suomessa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lopettanut viljan laivaukset Mustanmeren satamista. Venäjä on saartanut satamat.

”Toivon mukaan viljatoimitukset saadaan liikkeelle niin, että kylvöt saadaan onnistumaan eri puolilla mahdollisimman hyvin”, Marin totesi.

Hänen mukaansa ruokaturvan vaarantuminen on monitahoinen ongelma, johon liittyy esimerkiksi kuivuutta ja muita ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haasteita. Saarretut satamat ovat vain yksi osa palapeliä.

”Mikäli emme pysty tätä ongelmaa taklaamaan yhdessä, vaikutukset voivat olla hyvin dramaattiset. Olemme nähneet Arabikevään aikana sen, kuinka ruokaturvan järkkyminen on saanut ihmiset liikkeelle, pakkautumaan kaupunkeihin, ja sitä kautta konfliktit ovat lisääntyneet”, Marin sanoi.

Hänen mielestään ruokaturvakysymys herättää paljon huolta ihmisten humanitaarisesta tilanteesta. Ongelman ratkaisu vaatii laajaa kansainvälistä solidaarisuutta.

”Meidän vastuullamme vauraina länsimaina on se, ettemme osta kaikkea ruokaa ja jätä köyhempiä maita oman onnensa nojaan.”

Neuvottelua itärajan tilanteesta

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina , että Suomi yrittää saada EU:lta luvan sulkea itärajansa kokonaan tilanteessa, jossa Suomen rajan yli alkaisi tulla massiivisia määriä turvapaikanhakijoita häirintätarkoituksessa.

Tällaista hybridivaikuttamista on jo tapahtunut EU:ssa. Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka masinoi siirtolaisia naapurimaidensa rajoille viime kesänä ja syksynä.

Suomessa on valmisteilla kolme lakia, joilla pyritään vahvistamaan itärajan turvallisuutta. Suomen itäraja on myös EU:n ulkoraja.

Marin totesi huippukokouksen jälkeen, että hän kävi tilannetta läpi komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

”Tulemme jatkamaan keskusteluja kabinettien välillä ja uskoisin, että tähän ratkaisuja löydetään. Ainakin komission poliittisella taholla tuntuu olevan ymmärrystä tällaisen tilanteen vakavuudesta.”

Ukrainaa ei saa unohtaa

Pääministeri Marin vieraili viime viikon torstaina Kiovassa Ukrainan pääministerin Denys Smyhalin kutsusta. Hän tapasi vierailulla myös presidentti Volodymyr Zelenskyin sekä Ukrainan parlamentin puhemiehen Ruslan Stefanchukin .

Marin totesi, että vierailun päällimmäinen anti oli se, että Euroopan unioni ja maailma eivät saa unohtaa sitä, että Ukrainassa on sota käynnissä, ja maassa kuolee joka päivä siviilejä.

”Iso osa Ukrainaa on miehitettynä, ja me emme tiedä, millaisia hirmutekoja noilla alueilla on tehty ja tehdään paraikaa. Ukraina tarvitsee meidän tukeamme joka päivä. Meidän pitää auttaa Ukrainaa voittamaan sota, mitään muuta vaihtoehtoa ei ole”, Marin totesi.

EU:n piirissä on jäsenvaltioita, jotka vaativat, että komission pitäisi ryhtyä valmistelemaan seuraavaa Venäjän vastaista pakotepakettiaan jo nyt.

Marin totesi, että seuraavista pakotteista keskustellaan, kun niiden aika on, mahdollisesti jo seuraavassa huippukokouksessa juhannuksena.

”Suomi on valmis kaikkiin energiapakotteisiin, mukaan lukien myös kaasu.”

Marinin mukaan jokaisella pakotekierroksella on syytä tarkastella olemassa olevien pakotteiden mahdollisia porsaanreikiä ja tukkia ne. Myös henkilöön ja pankkeihin kohdistuvia pakotteita voidaan hänen mukaansa laajentaa.