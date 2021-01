OP on ennustanut Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 3,0 prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia.

"On hyvä muistaa, että yleensä talouden rekyyli ja palautuminen on aina voimakkaampaa kuin on ajateltu. Uskoisin, että sieltä tulee ainakin jonkin verran kompensaatiota kokonaisuuteen, vaikka vähän viivästymistä tulisi”, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi Markkinaraadissa.

Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus kuvailee tilannetta kaksijakoiseksi.

”Teollisuus on yllättänyt positiivisesti Saksassa, Suomessa ja monessa muussakin maassa, mutta palvelut laahaavat.”

Johtaja Lassi Järvinen Taalerilta sanoo, että olennaista on yrittää katsoa hieman ensimmäistä vuosineljännestä pidemmälle tulevaisuuteen.

”Ensimmäisestä kvartaalista tiedämme, että se tulee olemaan huono. Toisella tilanne ehkä paranee, näin kävi viime vuonna. Toivotaan, että taloutta saadaan riittävästi auki, että voidaan järjestää enemmän kesätapahtumia kuin viime vuonna. Erityisen olennaista on mielestäni syksy, pystytäänkö välttymään kolmannelta aallolta”, hän sanoo.

Konkurssilainsäädännön väliaikaisten helpotusten päättymisen Markkinaraati ei usko tuovan mukanaan suurta konkurssiaaltoa.

