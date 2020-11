Kun lähes kaikki äänet on laskettu osavaltiossa, istuva presidentti Donald Trump on voittamassa vaalituloksen kannalta tärkeän Floridan valitsijamiehet itselleen, muun muassa BBC kertoo.

Kannatus republikaanien ja demokraattien välillä on ollut perinteisesti hyvin tasaista Floridassa, mutta Trump voitti Floridan myös vuoden 2016 presidentinvaalissa.

Gallupit ja erilaiset ennusteet povasivat vahvasti demokraattien Joe Bidenin nousua Yhdysvaltain presidentiksi, mutta kuten vuonna 2016, Trump on jälleen peittoamassa ainakin gallupit ja menestyy ennakoitua paremmin.

”Trumpin reitti on selkenemässä. Paljon ääniä vielä laskematta”, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola viitaten siihen, että ennakkoon Trumpin reitti voittoon näytti hyvin kapealta.

Toisaalta Trumpin odotettiinkin menestyvän hyvin tuloslaskennan alussa, jolloin lasketaan lähinnä varsinaisen vaalipäivän ääniä. Bidenin odotetaan menestyvän paremmin myöhemmin kertyvässä ennakkoäänten laskennassa.

Yleisellä tasolla voittajaa ei vielä aamukuuden aikaan kyetä ennustamaan. Joe Biden johtaa toistaiseksi varmojen valitsijamiesten määrässä.

Jutun alaosassa päivittyvä tulosseuranta.

Yhdysvaltojen presidentinvaalit Yhdysvalloissa äänestetään maan seuraavasta presidentistä tiistaina 3. marraskuuta. Lähes 100 miljoonaa ääntä on annettu jo vaalipäivään mennessä sekä postitse että ennakkoäänestyspaikoilla. Viimeiset äänestyspaikat sulkeutuivat maan länsirannikolla Suomen aikaa keskiviikkona aamulla kello 6. Kaikkien postiäänten laskemisen odotetaan kestävän todennäköisesti vähintään perjantaihin. Tällaisia osavaltioita ovat muun muassa Pennsylvania ja Michigan, joissa postiäänten laskeminen alkaa vasta tänään vaalipäivänä, toisin kuin esimerkiksi Floridassa.

Uutistoimisto AP:n mukaan demokraattien Joe Biden on voittanut osavaltioista ainakin New Yorkin, New Mexicon, Illinois’n, Marylandin, Massachusettsin, Connecticutin, New Jerseyn, Rhode Islandin, Virginian, Vermontin ja hänen kotiosavaltionsa Delawaren.

Republikaanien Donald Trump on puolestaan voittanut osavaltioista ainakin Louisianan, Nebraskan, Pohjois- ja Etelä-Dakotan, Wyomingin, Indianan, Arkansasin, Tennesseen, Oklahoman, Mississippin, Alabaman, Etelä-Carolinan, Kentuckyn ja Länsi-Virginian.

Keskeisimpien vaa’ankieliosavaltioiden osalta äänestystulos on vielä auki.

Päivittyvä tuloslaskenta: