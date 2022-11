Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei ole toistaiseksi myöntänyt, että Puolan puolelle osunut ohjus olisi Ukrainan. Hän toteaa muun muassa BBC:n mukaan saaneensa ylimmiltä komentajilta vakuutuksen siitä, että ohjus ei ollut ukrainalaisten.

Zelenskyi myös vaatii, että Ukrainan viranomaisten on päästävä osallistumaan tutkimuksiin räjähdyspaikalla.

Ohjus tappoi kaksi ihmistä Puolan puolella, kun Ukrainan naapurimaan alueelle osui ohjus tiistai-iltana. Presidentti Zelenskyi syytti heti myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa tapauksesta suoraan Venäjää sosiaalisessa mediassa.

Puola on Nato-maa.

Ukrainalta paha ”informaatiomoka”

Useiden arvioiden mukaan Puolan puolelle on osunut ukrainalainen ohjus. Esimerkiksi Naton alustavien tutkimusten mukaan puolalaiskylään osui Ukrainan ilmatorjuntaohjus, joka oli laukaistu Venäjän ohjushyökkäykseltä suojautumiseksi. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi nopeasti pitävänsä epätodennäköisenä, että ohjus olisi ammuttu Venäjältä.

Samalla on korostettu sitä, että viime kädessä vastuu on Venäjän, joka on aloittanut laajamittaisen sodan Ukrainassa. Esimerkiksi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) huomautti, että koko alueella ei lentelisi ohjuksia, ellei olisi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Professori, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg arvioi Uudelle Suomelle heti keskiviikkona, että kyseessä on iso informaatiotappio Ukrainalle, jos ohjus osoittautuu ukrainalaisten ampumaksi.

Nyt myös pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari arvioi Ylen aamussa Ukrainan tehneen pahan virheen.

”Tämä on informaatiomoka. Jos se on ukrainalainen ohjus, ja Zelenskyi menee sanomaan julkisuudessa, että tämä ei ole ukrainalainen ohjus, niin tämä on suuri suuri propagandavoitto Venäjälle”, Kari sanoi Ylen aamussa.

Tähän saakka Ukraina on Karin mukaan hoitanut informaatiosodan todella tyylikkäästi ja vienyt Venäjää 6–0. Jos tutkimuksissa selviää, että ohjus oli ukrainalainen, se asettaa Karin mukaan Zelenskyin ”hankalaan rakoon”. Kari huomauttaa, että heti tiistaina ”lähdettiin aika kovalle laukalle”.

”Lähdettiin syyttämään Venäjää. Lähdettiin kertomaan, kuka sen on ampunut. Nyt tämä kannattaa tutkia tarkkaan. Tämä pystytään selvittämään ihan yksilön tarkkuudella, mikä ohjus tämä on ollut.”

Kari huomauttaa voivan olla mahdollista, että komentajat eivät kehtaa sanoa Zelenskyille, että kyseessä oli Ukrainan ohjus.

”Voihan olla, että siellä putoaa jopa päitä tämän takia.”

