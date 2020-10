”Tämän hetkisen tiedon perusteella on vahvoja perusteita arvella, että poliisi syyllistyi Elokapina-mielenilmausta hajottaessaan ihmisoikeusloukkaukseen”, kirjoittaa julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Perustuslakiblogissa.

Poliisin voimankäyttö nousi puheenaiheeksi Suomessa lauantaina, kun Helsingin poliisi käytti kaasusumutetta Elokapinan mielenosoituksessa Helsingissä.

Rautiainen kirjoittaa, että mielenosoitusvapaus on turvattu perustuslaissa ja useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Poliisilain mukaan poliisin on harkittava voimakeinojen käytön oikeutta ja tarpeellisuutta.

Rautiaisen mukaan poliisin toiminta vaikuttaa väärin mitoitetulta Euroopan ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta.

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa Oya Ataman vs. Turkki (5.12.2006) on tarkasteltu oikeasuhtaisesta voimankäytöstä hajotettaessa mielenosoitus, joka on rauhanomainen, mutta tuottaa haittaa liikenteelle. Tapaus on siis hyvin analoginen Elokapina-liikkeen mielenosoituksen kanssa. Oya Ataman -tapauksessa mielenosoittajat eivät noudattaneet poliisiviranomaisen hajaantumiskäskyä. Kun he jatkoivat marssiaan, poliisi turvautui voimakeinoihin käyttäen kaasusumutinta mielenosoittajia vastaan. Ihmisoikeustuomioistuin totesi, että poliisi oli tällöin loukannut Euroopan ihmisoikeussopimusta: kun mielenosoittajat eivät harjoita väkivaltaa, myös viranomaisilta edellytetään pidättyväisyyttä voimakeinojen käytössä”, Rautiainen kirjoittaa.

”Elokapina-liikkeen mielenilmaus oli lähtökohtaisesti laillinen, kun taas Oya Ataman -tapauksen mielenosoitus oli lähtökohtaisesti laiton. Tämä entisestään vahvistaa käsitystä siitä, että Elokapina-liikkeen mielenilmaus on hajotettu ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla, kun poliisin toimintaa tarkastelee ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä vasten. Toki poliisin voimakeinojen käytön oikeasuhtaisuuden arviointi on aina tapauskohtaista ja on mahdollista, että Poliisihallituksen pyytämässä selvityksessä ilmenee jotain sellaista, joka ei ole vielä tiedossamme”, Rautiainen kirjoittaa.

Viikonloppuinen tapaus eteni siten, että joukko Elokapinan protestoijia pysäytti liikenteen Helsingin Unioninkadulla Varsapuistikon kohdalla asettumalla seisomaan ajoradalle. He toivat mukanaan myös veneen, joihin osa heistä lukittautui kiinni. Samaan aikaan järjestettiin Hätäjarrutus-mielenosoituskulkue, jotka lähti liikkeelle Rautatientorilta kohti Hakaniemeä, mutta Unioninkadun kohdalla pysähtyi ja liittyi tiesulkuun. Paikalla oli yhteensä noin 200 ihmistä.

Poliisi antoi poistumiskäskyn, mutta noin puolet mielenosoittajista kieltäytyi noudattamasta sitä. Poliisi ryhtyi purkamaan sulkua kantamalla mielenosoittajia tien sivuun ja ottamalla heitä kiinni, mutta kesken kiinniottojen mielenosoittajat levittäytyivät Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun risteykseen, estäen liikenteen Kaisaniemenkadulla.

Helsingin poliisin mukaan voimankäytön pyrkimyksenä oli liikennettä haittaavan väkijoukon hajottaminen.

”Merkittävä liikennehaitta ja tilanteen kesto huomioiden poliisi turvautui lievimpään mahdolliseen voimankäyttöön väkijoukon hajottamiseksi. Se oli tässä tilanteessa kaasusumute”, poliisi kertoi Twitterissä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on kertonut saaneensa tapahtumista alustavan selvityksen, jota ministeriössä käydään läpi.

