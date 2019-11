Sdp:n entinen puoluesihteeri, nykyisin Liike nytissä vaikuttava viestintäyhtiö Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner arvioi suomalaisten mielipiteiden olevan kääntymässä kannabiksen suhteen. Hän ennustaa, että parhaillaan kuumana käyvä keskustelu kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta saattaa kääntyä vihreiden eduksi.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vahvisti keskiviikkona puolueen linjan, jonka mukaan minkään huumeen käytöstä ei pitäisi rankaista. Sen sijaan huumekauppaa vihreät ei sallisi. Vihreiden runsaasti keskustelua herättänyt linja nousi esiin kannabiksen käytön dekriminalisointia koskevan keskustelun yhteydessä.

”Muut puolueet lyövät nyt vihreitä heidän liberaalista kannabis-kannastaan. Tämä sama kuvio on nähty politiikassa säännöllisesti jo 90-luvulta. Nyt kansalaisten mieli on kuitenkin kääntymässä. Tuo huumevääntö voi hyvinkin kääntyä tällä kertaa vihreiden hyväksi”, Jungner kommentoi lauantaina Twitterissä.

Hän muistuttaa, että muun muassa terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on vihreiden kanssa samaa mieltä.

”Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla”, THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja kehittämispäällikkö Tuukka Tammi kirjoittivat viime vuoden helmikuussa.

Kannabiksen suhteen he ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei sen laillistaminen ole Suomessa ajankohtaista.

Jungner huomauttaa, että esimerkiksi Norja valmistatuu parhaillaan huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumiseen.

”Arvio on että Suomi ottaa tuon askeleen 2028.”

Vihreiden konkaripolitiikko Osmo Soininvaara kuvailee suomalaista huumepolitiikkaa masentavaksi.

”Kun huumeet ovat monelle tuntematon paha, kaikki jämäkältä näyttävä toiminta huumeita vastaan tuottaa poliitikolle kannatusta, vaikka se tosiasiassa pahentaisikin huumeongelmaa. Poliitikot eivät ole niin tyhmiä kuin miltä moni yrittää näyttää. He kyllä tietävät, että mitä he huumeista sanovat, ei ole tutkimusten valossa totta. Olin vuosina 2000 – 2002 huumepolitiikasta vastaava ministeri. Se oli masentavaa juuri siksi, että poliittiset intohimot estivät järkevän huumepolitiikan toteuttamista”, Soininvaara lataa blogissaan.

Hän sanoo, että ”jokseenkin kaikki kansainväliset tutkimukset” osoittavat, että huumeiden käytöstä rankaiseminen pahentaa huumeongelmaa.

”Ne, jotka nyt metelöivät esityksestä poistaa kannabiksen käytön rangaistavuus, tietävät tämän ihan hyvin, mutta heidän on edullista olla tietämättä. Käytön kriminalisointi tekee huumeiden ostajasta myyjän liittolaisen, kanssarikollisen, ja suojelee näin myyjää kiinni jäämiseltä. He ovat silloin samalla puolella ja suojelevat toisiaan. Tämä sopii huumekauppiaalle oikein hyvin.”

Soininvaara ihmettelee myös sitä, ettei Suomessa ole lainsäädännössä tehty eroa mietojen ja kovien huumeiden välillä.

”Se antaisi kuulemma väärän viestin mietojen huumeiden mietoudesta. Tässä on se ongelma, että jos halutaan viestiä, että kannabis on yhtä vaarallista kuin heroiini, joka voi ymmärtää sen niin, että heroiini on yhtä harmitonta kuin kannabis.”

Poliisikansanedustaja Marko Kilpi (kok) kysyy sisäministeri Ohisalolta, miten vihreät aikoisivat pitää kannabiksen THC-pitoisuudet sallituissa rajoissa.

”Vai onko tässäkin kummallinen, pahasti ontuva sallivuuden logiikka, ettei ole niin väliä millaisten huumausaineiden käyttö sallitaan, kunhan sallitaan? Kyllä alkoholissakin on tilavuusprosentit, huumausaineiden kanssa samalla asialla ei ole mitään merkitystä”, hän kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan Savon Sanomissa.

A-klinikan johtava ylilääkäri, työelämäprofessori Kaarlo Simojoki katsoo Uuden Suomen haastattelussa, että kannabiksen käytön rangaistavuuden poistoa tulee harkita Suomessakin. Hän korostaa kuitenkin, että asia on huomattavan moniulotteinen ja tutkimusnäyttö maailman kokeiluista osittain ristiriitaista.

