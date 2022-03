Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ilmoitti eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa tiistaina, että rakennusluvan myöntäminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle on ”täysin mahdotonta” nykytilanteessa. Ministerin linjaus on aiempaa vahvempi, käytännössä lopullinen kuoppaus Fennovoimalle, joka on jatkanut töitä Pyhäjoen työmaallaan huolimatta epävarmasta tilanteesta.

Lintilä viittasi Fennovoiman osaomistajan ja laitostoimittajan Rosatomin rooliin Venäjän sotatoimissa Ukrainassa.

”Tässä tilanteessa, jossa meillä on isona omistajana [Fennovoimassa] omistaja, joka on rikkonut kaikkia kansainvälisiä säännöksiä, jotka liittyvät jollain tavalla ydinvoimaan, ottanut väkivalloin vieraan vallan ydinvoimalan käyttöönsä, on täysin mahdotonta myöntää lupaa tällaiselle yhtiölle”, ministeri sanoi eduskunnalle.

Hän viittasi ukrainalaiseen Zaporižžjan ydinvoimalaan, jonka Venäjä otti haltuunsa osana hyökkäyssotaansa. Rosatom, Venäjän valtiollinen ydinvoimayhtiö, vahvisti Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) maaliskuun puolivälissä olevansa läsnä Zaporižžjan laitoksella. Ukraina on kertonut Venäjän ottaneen ydinvoimalan henkilökunnan panttivangeiksi, minkä lisäksi venäläisten pommitus sytytti tulipalon laitosalueella.

Useiden kansanedustajien puheenvuoroissa tuli esiin laajasti hyväksytty näkemys, että hanke ei nykymuodossaan – venäläistoimitteisena – voi toteutua.

”Kaikki me tiedämme ja ministerikin on todennut, että hankkeella ei ole edellytyksiä edetä sellaisena kuin se tällä hetkellä on, venäläisessä omistuksessa tai venäläisellä ydinvoimalla. Valtioneuvosto on teettämässä asiasta turvallisuusselvityksen. Osaatteko kertoa sen aikataulusta? Kun me kaikki jo arvaamme varmasti sen turvallisuusselvityksen lopputuloksen, voisiko yksi ratkaisu olla se, että valtioneuvosto toteaa sen jälkeen, että periaatepäätöksen ehdot eivät ole enää voimassa ja tämä hanke ei voi edetä”, kysyi kokoomusedustaja Sari Multala ministeriltä.

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi, että ”kuten tässä salissa kait laajasti ymmärrämme, Fennovoima-hanke ei voi enää toteutua”.

Ministeri Lintilä kommentoi keskustelussa myös Mykkäsen avausta siitä, että venäläinen reaktori tulisi korvata Pyhäjoen hankkeessa länsimaisella laitostoimittajalla, käyttäen apuna Euroopan unionin energiamurroksen tukirahoja. Mykkänen toi ehdotuksensa esiin Uuden Suomen haastattelussa viime viikolla.

”Kysyn ministeriltä: oletteko valmiit kiireen vilkkaa laittamaan jalkaa ovenrakoon ja näistä EU:n energiatukiohjelmista rahaa siihen, että me saamme käännettyä länsimaiselle teknologialle Fennovoiman ydinvoimahankkeen ja uudessa muodossa tämän lisäydinvoimalan Suomeen?” hän tiedusteli nyt.

”Omistajat päättävät. Jos omistajat päättävät, he tekevät sen, valtio ei voi sitä määrätä. Jos he vaihtavat teknologian, se tulee käsitykseni mukaan uudestaan eduskuntaan periaatepäätökseen”, Lintilä vastasi.

”Sen päätöksen, mitä siellä tapahtuu, tekevät omistajat. Me [valtioneuvosto] ollaan lupaviranomainen, ja kun lupa käsitellään, siellä on keskeisenä asiana yhteiskunnan kokonaisetu”, hän totesi aiemmin keskustelussa.

Samoin kokoomusta edustava Sinuhe Wallinheimo viittasi Suomen kriittiseen kantaan EU:ssa puhuttavaa uutta elvytyspakettia kohtaan.

”Jos länsimainen pääoma tai EU tulisivat jollain lailla apuun Fennovoiman rahoituksen suhteen, se voisi olla tietenkin suunta, missä mahdollisesti Suomikin näitä paketteja jatkossa voisi hyväksyä. Voisiko tämä olla tietyllä lailla se lähestyminen — kun eittämättä uusista paketeista kohta joudutaan puhumaan — mihin Suomen kannattaisi tätä keskustelua viedä?” Wallinheimo kyseli Lintilältä.

Lintilä toisti jälleen, että kysymys siitä, voisiko Fennovoiman ulkomaisen omistajan ”tietyllä tavalla ostaa pois”, on omistajien asia.

”Kyse on siitä, haluaako tämä 34 prosenttia omistava yhtiö [Rosatomin tytäryhtiö RAOS Voima Oy] myydä. Minä mielelläni ottaisin sen kyllä suomalaiseen omistukseen. Ja kukaan meistä, väitän, tässä salissa ei tiedä, minkälaiset osakkuussopimukset ovat yhtiössä sisällä. Tämäkin kannattaa ottaa huomioon, kun näistä puhutaan, mutta me emme voi mennä määräämään myyntiä — valitettavasti”, Lintilä sanoi.

