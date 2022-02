Tämä kevät on hiilineutraalin Suomen rakentamiselle keskeinen, sillä hallituksen esitys uudistetuksi ilmastolaiksi sekä kaikki kolme keskeistä ilmastosuunnitelmaa valmistuvat lähikuukausina, katsoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr).

”Ilmastolain myötä hiilineutraaliudesta 2035 mennessä tulee Suomelle sitova tavoite, joka ohjaa ilmastotyötämme pitkäjänteisesti yli vaalikausien. Suunnitelmat toimivat käytännön tienviittoina siihen, miten ilmastokestävää, fossiilitalouden heilahduksista riippumatonta hyvinvointivaltiota rakennetaan”, ministeri painotti kuukausittaisessa tiedotustilaisuudessaan.

Hallitus sopi syksyn budjettiriihessä, että ilmastotoimien riittävyyttä tarkastellaan keväällä ja tarvittaessa tehdään uusia toimia. Tällä niin sanotulla perälaudalla ratkottiin vihreiden ja keskustan kiistaa.

Perälautaan liittyvä asiantuntija-arvio valmistuu tänään perjantaina. Tutkimuslaitokset toimittavat omat arvionsa siitä, onko liikennettä, maataloutta ja rakennusten erillislämmitystä koskeva keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU) riittävä tavoitteiden saavuttamiseen. Arvioiden pohjalta ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä viimeistelee suunnitelman maaliskuun puoliväliin mennessä.

KAISU oli lausuntokierroksella joulu-tammikuussa, ja lausuntoyhteenveto on valmistumassa. KAISU koskee taakanjakosektoria, jonka tavoitteesta puuttuu viisi miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Suurin osa hallituksen syksyllä sopimasta päästövähennyksestä koskee kuitenkin päästökauppasektoria eli energiantuotantoa ja teollisuutta. Myös tätä sektoria eli suurta teollisuutta ja lämmöntuotantoa koskeva ilmasto- ja energiastrategia ja lisäksi maa- ja metsätaloutta koskeva maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma lähetetään lausunnoille lähikuukausina.

Kari esittää uusia tukia

Ilmastopolitiikan suunnitelmia viimeistellään tilanteessa, jossa energian hinta maailmanmarkkinoilla on ollut kovassa nousussa.

”Hallitus on tukenut puhtaan energian tuotantoa, kotien energiaremontteja ja esimerkiksi sähköautojen latausinfran laajentamista. Nämä toimet vähentävät riippuvuuttamme hintavaihteluille herkistä fossiilisista tuontipolttoaineista. Kun vauhditamme vihreää siirtymää, turvaamme kohtuulliset liikkumisen ja lämmityksen kustannukset koko maassa”, Kari toteaa.

Ministeri Karin mukaan vähävaraisille kotitalouksille tulisi suunnata korvamerkittyä tukea energiaremontteihin, joiden avulla voidaan estää tehokkaasti ylisuuria, yllättäviä lämmityslaskuja talvipakkasilla.

”Monelle perheelle kertainvestointi on kuitenkin liian iso. Olemme ympäristöministeriöstä esittäneet kevään kehysriiheen erityisesti pienituloisille suunnattavaa 10 miljoonan euron uutta tukea. Lisäksi esitämme 40 miljoonan euron avustusta asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviin toimenpiteisiin.”

10 miljoonan euron uusi tuki pienituloisille suuntautuisi puhtaan energian lämmitykseen siirtymiseen.

Ministeri Kari muistutti, että ilmastopolitiikassa on välttämätöntä suunnata katse aina kohti tulevaisuutta. Valtion kaikkea rahankäyttöä ja lainsäädäntöä tulisi hänen mukaansa katsoa ilmasto- ja ympäristökestävyyden läpi, samalla tavalla kuin nyt kehysriihessä katsotaan taloutta.

”Fossiilivapaan hyvinvointivaltion rakentaminen on tärkein tehtävämme seuraavina vuosikymmeninä. Ilmastotyöstä täytyy tulla uusi normaali tapa ajatella yhteiskunnan päätöksiä, aivan kuten talous ja valtion talouden kehysmenettely nyt.”

Kiistaa jakeluvelvoitteesta hallituksessa

Kari kertoo Iltalehdelle, että uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen lisänostosta neljällä prosenttiyksiköllä on hänen mielestään jo sovittu hallituksen biokaasulinjauksessa.

”Tämä on asia, josta on itseasiassa sovittu jo osana biokaasuasiaa. Ja kyllähän politiikassa itse lähden siitä, että sovituista asioista pidetään kiinni”, Kari sanoo lehdelle.

"Pidän tätä myös lupauksena kotimaiselle biokaasun tuottajille. Kynnys tämän biokaasun osalta kunnianhimon laskemiselle on korkea, ja ihan syystä.”

Vihreiden hallituskumppani keskustan kansanedustaja Hilkka Kemppi sanoi Uuden Suomen haastattelussa aiemmin, että keskustan ministerit eivät ole ”kuitanneet” esitystä jakeluvelvoitteen nostosta. Hänen mukaansa asiassa ei ole ”valmiutta edetä”. LUE TARKEMMIN:

Ilta-Sanomat puolestaan kertoo, että hallituskumppani keskusta onkin muuttanut kantaansa jakeluvelvoitteesta. Vielä loppusyksystä 2020 keskusta oli valmis kiristämään jakeluvelvoitetta 40 prosenttiin ja sama kanta oli esillä vielä tammikuussa 2021. Nyt keskusta torjuu jakeluvelvoitteen kiristämisen 34 prosenttiin.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen toteaa lehdelle, että politiikassa pitää olla kyky arvioida aikaisempaa linjaa, kun ei voida olla varmoja siitä, että jakeluvelvoitteen nostaminen voitaisiin toteuttaa ilman hintojen nousua.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ihmettelee Karin lausuntoa.

”Mikä ihme on tämä vihreät-puolueen Emma Kari, jolle tärkein asia on, että polttoaineen hinta nousee? Ei nouse poliittisilla päätöksillä niin kauan kuin keskusta hallituksessa on. Maailmanmarkkinahinnalle me emme voi mitään. Annat myös vääriä todistuksia”, Kärnä tviittaa.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) torjuu Ilta-Sanomien haastattelussa jakeluvelvoitteen kiristämisen päästövähennyskeinona, koska se päätyisi kuluttajan maksettavaksi.

Sipilän hallitus sopi viime kaudella, että jakeluvelvoite nousee tieliikenteessä 18 prosentista 30 prosenttiin vuosina 2021–2029. Nyt biokaasulla katettavaa jakeluvelvoitetta ollaan nostamassa 34 prosenttiin vuodesta 2030 alkaen.

Joulukuussa selvisi, että jakeluvelvoitteen korotukset nostavat ainakin dieselin hintaa enemmän kuin oli aiemmin arvioitu. AFRY Management Consulting laati ministeriöille selvityksen.

Viime kaudella päätetty 30 prosenttia nostaa dieselin pumppuhintaa arviolta 12–22 senttiä litralta vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä dieselin hinnan on mallinnettu nousevan samalla aikavälillä 30–40 senttiä litralta. Neljä lisäprosenttiyksikköä nostaisi dieselin pumppuhintaa arviolta vielä noin 5–10 senttiä litralta lisää vuoteen 2030 mennessä. Jos polttoaineen jakelijat tasaisivat kustannusten nousua myös bensiinin puolelle, vaikutus dieselin hintaan olisi selvityksen mukaan pienempi.

"Uusiutuvien polttoaineen hintakehitykseen vaikuttavat muun muassa regulaatiot, raaka-aineiden markkinat, uusiutuvien polttoaineiden kysyntä ja tarjonta sekä sakkotasot. Velvoitetason noston taloudelliset vaikutukset arvioidaan maltillisiksi, sillä polttoaineiden yleinen hintavaihtelu vaikuttaa pumppuhintoihin enemmän kuin jakeluvelvoitteen taso”, selvityksessä todettiin.