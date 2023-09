Entisen pääministerin, kansanedustajan Sanna Marinin (sd) torstainen uutispommi herättää keskustelua poliitikkojen keskuudessa.

Marin kertoi pyytävänsä eroa kansanedustajan tehtävästä ja siirtyvänsä Tony Blair -instituutin strategiseksi neuvonantajaksi.

”Kansanedustajan valtakirja saadaan 4 vuodeksi. Perustuslaki 28§: ’Eduskunta voi myöntää kansanedustajalle - - vapautuksen edustajantoimesta, jos se katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy.’ Kynnys on nykyään liian alhaalla, pev:n syytä arvioida tilannetta”, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen kommentoi viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

Ex-kansanedustaja, keskustan konkari Sirkka-Liisa Anttila on samoilla linjoilla.

”Aivan samaa mieltä, koska kansanedustajan mandaatti on saatu kansalta neljäksi vuodeksi. Kynnyksen saada vapautus eduskuntatyöstä pitäisi olla korkeammalla. Perustuslakivaliokunnan tehtävä asia selvittää kuten Petri esität”, Anttila kirjoittaa.

Kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr) jakaa puolestaan koruttoman aikajanan.

”2.4.2023: Marin vie puheenjohtajana SDP:n eduskuntavaaleihin ja kerää yksin 35 628 ääntä

5.4.2023: Marin eroaa SDP:n puheenjohtajan paikalta

7.9.2023: Marin hakee eroa kansanedustajan paikalta”, Tynkkynen kirjoittaa.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelma kritisoi:

”Marinin eronpyyntö kansanedustajan tehtävästä näyttää ikävältä demokratian näkökulmasta. Syntyy kuva omaa uraansa edistävästä poliitikosta. Äänestäjien etujen ajaminen onnistuu paremmin eduskunnassa kuin Irakin sodassa ryvettyneen entisen pääministerin perustamassa instituutissa”, hän kirjoittaa.

Vihreiden varakansanedustaja Julia Sangervo ihmettelee monen muun tavoin sitä, että Marin on luopumassa kansanedustajan tehtävästään näin nopeasti isosta äänipotistaan huolimatta.

”On kyllä aika poikkeuksellista pyytää eroa kansanedustajan tehtävästä näin pian vaalien jälkeen. Marin sai Pirkanmaalla niin paljon ääniä, että veti useamman kansanedustajan perässään. Nyt heti ero. Miten äänestäjien oikeusturva silloin toteutuu?” hän kysyy.

”Sdp kampanjoi ympäri Suomen sillä, että Marinia voi äänestää missä vain ja kannusti äänestämään strategisesti. Siksi moni punavihreä äänestäjä äänesti demareita, joka romahdutti sekä vihreiden että vasemmistoliiton paikkamäärät. Kyllähän tämä oli äänestäjien harhaanjohtamista”, Sangervo myös kritisoi.

Julkisuudessa on nostettu esille myös Tony Blair -instituutin rahoitus. Vuonna 2018 rahoituksesta nousi kohu, kun paljastui, että instituutti oli saanut rahaa Saudi-Arabian silloisen kulttuuriministerin alaisilta järjestöltä. Viime vuoden lokakuussa brittilehti Daily Mail paljasti, että Blairin instituutti on saanut rahaa venäläiseltä oligarkilta, joka on sittemmin asetettu pakotteiden kohteeksi.

Esillä on ollut myös se, että puheessaan SDP:n puoluekokouksessa viime viikon lopulla Marinin tulkittiin viestivän paluusta rivikansanedustajaksi. Jättäessään SDP:n puheenjohtajuuden Marin muun muassa sanoi, että ”on aika astua takaisin riviin”.

”Itselläni kääntyy nyt uusi sivu elämässä. Joskus vanhasta on luovuttava, jotta tilalle voi tulla jotain uutta. Mutta en minä kokonaan katoa vaan tulen takaisin riviin teidän viereenne”, Marin sanoi tuolloin.