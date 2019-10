Syyriassa maan armeijan joukot ovat siirtymässä kohti pohjoista Syyriaa tukeakseen Turkin hyökkäyksen kohteeksi joutuneita kurdijoukkoja. Osa joukoista on jo ehtinyt Koillis-Syyriaan.

Syyrian konfliktin asetelma muuttui sunnuntaina, kun Yhdysvaltain hylkäämät kurdit solmivat sopimuksen Bashar al-Assadin johtaman Syyrian hallituksen kanssa. Aiemmin Yhdysvaltain kumppanina toimineet kurdit liittoutuvat nyt Syyrian hallituksen – Yhdysvaltain vihollisen ja Venäjän liittolaisen – kanssa.

Amerikkalaiskanava CNN kertoo Syyrian armeijan joukkojen aloittaneen maanantaina siirtymisen kurdijoukkojen pitkään hallitsemalle alueelle maan pohjoisosiin. Turkki on pakottanut kurdit perääntymään etelärajaltaan ja on jatkanut etenemistä syvemmälle Syyriaan. Virallisesti Turkin tavoitteena on luoda rajan tuntumaan ”turvavyöhyke”, josta kurdijoukot häädetään.

Satojen tuhansien ihmisten kerrotaan olevan pakosalla Turkin hyökkäyksen vuoksi, mikä johtaa merkittävään pakolaisuuden kasvuun ainakin Syyrian sisällä.

Donald Trumpin päätös vetää Yhdysvaltain joukot kurdialueilta antoi Turkille vapaat kädet iskeä kurdien kimppuun. Trumpin ratkaisun varoitettiin myös voivan antaa elintilaa äärijärjestö Isisille, jonka kukistamisessa kurdijoukoilla on ollut keskeinen rooli.

Nyt tämän varoituksen toteutumisesta on saatu ensimmäisiä merkkejä. Kurdiviranomaisten väitteen mukaan ”785 ihmistä, joilla on kytköksiä Isis-taistelijoihin” on päässyt pakoon Ain Issan vankileiriltä, jota kurdijoukot ovat hallinnoineet. CNN:n mukaan leirissä on ollut Isis-taistelijoiden perheenjäseniä sekä Syyrian sisäisiä pakolaisia. Paikallisten kurdiväitteiden mukaan Isis-joukot olisivat iskeneet leiriin vapauttaakseen vankeja, mutta väitteelle ei ole vahvistusta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan syyttää kurdiväitettä disinformaatioksi ja yritykseksi provosoida Yhdysvaltoja sekä Eurooppaa.

