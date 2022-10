Helsingin käräjäoikeus on vanginnut työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen epäiltynä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Ministeriö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Epäillyt rikokset liittyvät tapaukseen, jossa thaimaalaisia marjanpoimijoita on joutunut ihmiskaupan uhriksi. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tutkintaan liittyen on aiemmin vangittu kaksi muuta henkilöä, joiden osalta rikosnimike on tutkinnan edetessä muuttunut epäillystä ihmiskaupasta epäillyksi törkeäksi ihmiskaupaksi.

”Esitutkinnassa epäillään, että lahjusten avulla on saatu merkittävää hyötyä ja helpotusta marjanpoimintayrittämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa”, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi kertoi poliisin tiedotteessa torstaina.

Poliisin mukaan tutkinnassa on tehty laajaa kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Thaimaan ja Ruotsin viranomaisten kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi jo aikaisemmin käynnistävänsä välittömästi sisäisen tarkastuksen, jonka kohteena on ministeriön valvonta- ja riskienhallintaprosessien toimivuuden arviointi.

LUE SEURAAVAKSI: