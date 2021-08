EU-maiden sisäministerit tuomitsivat keskiviikkona julkilausumassaan Valko-Venäjän ”aggressiivisen käytöksen” ja turvapaikanhakijoiden hyväksikäytön yrityksissä ”epävakauttaa ja painostaa” Euroopan unionia.

Etenkin Puola ja Liettua ovat raportoineet turvapaikanhakijoiden määrän jyrkästä kasvusta Valko-Venäjän vastaisilla rajoillaan, ja EU katsoo Valko-Venäjän olevan järjestelmällisen hybridioperaation takana. EU:n rajavalvontavirasto Frontex on lähettänyt Itä-Euroopan maihin apua tilanteen hallitsemiseksi, ja myös suomalaisia rajavartijoita on ollut mukana.

Puola otti keskiviikkona armeijansa avuksi ja lähetti yli 900 sotilasta varmistamaan Valko-Venäjän vastaista rajaansa, Euractiv-sivusto kertoo.

”Puolan armeija tukee rajavartiostoa rajan suojaamisessa. Yli 900 sotilasta on mukana operaatiossa”, puolustusministeri Mariusz Blaszczak kertoi Twitterissä.

Puolan sisäministeriön mukaan sotilaita olisi mukana noin tuhat, ja heidän määräänsä ollaan valmiita lisäämään, jos tarpeen.

Ministeriön mukaan 2100 ihmistä on yrittänyt ylittää rajan laittomasti tässä kuussa ja 138 ihmistä viimeisen vuorokauden aikana. Ylityksistä noin 1300 on Puolan mukaan estetty ja noin 750 henkeä otettu kiinni. Puolan hallitus on kertonut lakimuutoksesta, jolla turvapaikanhakijoiden käännytyksiä nopeutetaan.

Samaan aikaan EU:lle asettaa paineita Afganistanin entistäkin turvattomammaksi muuttunut tilanne. Esimerkiksi saksalaispäättäjiltä on jo kuultu lausuntoja, että vuosien 2015–2016 turvapaikkailmiö ei saa toistua, mutta samalla EU:lla on haluja auttaa Afganistan pakolaisia.

Koolla olleet EU-maiden sisäministerit päätyivät keskiviikkona siihen, että EU:n on vahvistettava ulkorajojaan. Euractivin mukaan asiassa ei suoraan viitattu Afganistaniin, mutta tilanteen vaikutus on ilmeinen. Ministerien mukaan he olivat yhtä mieltä siitä, että unionilla on ”tarve vahvistaa ulkorajojaan” estääkseen laittomia rajanylityksiä tulevaisuudessa.

EU-maista muun muassa Itävalta on aiemmin pitänyt tiukasti kiinni kannastaan, jonka mukaan kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita voidaan yhä käännyttää Afganistaniin. Talebanin valtaannousu on kuitenkin saanut Itävallan myöntymään siihen, että ihmisiä ei enää voida palauttaa Afganistaniin.

