Uuden Suomen lukijoiden Sanna Marinin (sd) hallitukselle antamien arvosanojen haarukka oli laaja. Lähes joka viides vastaaja antoi hallitukselle kiitettävän arvosanan 9 tai 10. Arvosanan 4 antoi lähes 24 prosenttia vastanneista. Kouluarvosanaksi hallitus sai 6+.

Uusi Suomi kysyi lukijoidensa mielipidettä hallituksen koronatoimista ja maskipakosta verkkosivuillaan 2.-14.9.2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1814 lukijaa. Alla poimintoja kyselyn vastauksista.

Kiitettävän antaneilta kiitoksia maailman parhaalle hallitukselle

”Järjestys on säilynyt ja virheistä opittu, toimitaan dynaamisesti tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä on todella hyvä kriisivalmiusharjoitus, jolla on testattu yhteiskunnan kykyä selvitä poikkeusoloissa.”

”Korona hoidettu lähes parhaiten Euroopassa!”

”Kukaan ei helmikuussa tiennyt millaiset talousvaikutukset koronasta seuraa. Pääministerin rauhallinen ja asiallinen esiintyminen julkisuudessa on saanut turvallisuuden tunteen ulkomaiden uutisista huolimatta.”

”Rohkeasti viestintää raikkaan reippaasti (=pääministeri) koko kansan edessä, asiantuntijoiden kuulemista ja tarmokkaita toimia tarvittaessa. Terveys ja elvytys edellä, jotta on ihmisiä kun joiden toimintakyky tallella, kun tästä kaikesta selvitään.”

”Suomen hallitus on toiminut esimerkillisesti, ja tämä näkyy koronan pienenä leviämisenä Suomessa. Myös yrityksiä on tuettu riittävästi.”

”Suomi on pärjännyt maailman parhaiten tässä kauheassa tilanteessa. Kiitos maailman parhaimmalle hallitukselle!”

”Toimet vakavan kriisin keskellä ovat olleet oikeita, tiedotus on ollut suoraan sanoen upeaa. Luvut kv. vertailuissa ovat huippua, ne eivät valehtele.”

”Sanna Marin on kylmän rauhallinen ja määrätietoinen.”

”Hallitus viisaasti vältti Ruotsin tien, jossa kriisin maksajiksi joutui yhteiskunnan heikoimmat.”

”Hallitus on reagoinut riittävän nopeasti, napakasti ja linjakkaasti, eivätkä ole säikähtäneet median ja muiden tahojen huutelua. Tulokset puhuvat puolestaan: tartunnat ovat edelleen pääosin jäljitettävissä, terveydenhuolto pärjää ja sairastavuus- ja kuolleisuustilastot ovat hyvät. Myös talous on pärjännyt hyvin, jos vertaa muihin Eurooppaan. Ainoa miinus tulee alun raja- ja lentokenttätoiminnasta. Eihän kukaan täydellinen voi olla.”

”Vaikka aika ajoin ollut pientä epäselvyyttä hallituksen linjassa niin ei samanlaista pallien puristelua kuin USA:ssa, Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Brasiliassa.”

Alimman arvosanan 4 antaneet eivät säästele sanojaan

”Luokatonta hybridisekoilua. Mitä, miten, miksi ei selviä.”

”Pakkotoimia ja matkustuskieltoja pitäisi olla, tästä "suositusten" hömpästä ei ole mihinkään.”

”Puhdasta sekoilua ja vastuun pakoilua.”

”Rahaa annetaan perusteettomasti vääriin kohteisiin.”

”Hallitus yllätettiin housut nilkoissa. Vahvoja päätöksiä ei saada aikaan, kun kokemattomat päättäjät ovat asialla. Rahaa jaetaan liian avokätisesti.”

”Ruotsin suhtautuminen kansalaisiinsa ja koko kansanterveyden huomioiminen pidemmällä tähtäimellä on ammattimaisempi. Suomeen tulee vielä 3. aalto ja maa jää täysin syrjään suljettujen rajojensa ja romahtaneen taloutensa kanssa.”

”Onnettoman hidas reagointi maailman tapahtumiin, etenkin kun WHO varoitti asiasta tammikuussa. THL:n sekoilu on oma surullinen asia. Paljon byrokratiaa, mutta varsinaisille asiantuntijoille sielläkin on annettu potkut aikaisemmin säästösyistä. Finavia-sekoilu, parempi kun ei sano mitään. Ministeriöiden vastuunjaot eri terveyteen liittyvissä asioissa herättävät lähinnä hilpeyttä. Miten niin sekava ja monimutkainen hallintohimmeli on saatu aikaan. Maskigate on yksi naula arkkuun."

”Finnairille annettiin koronatukia vailla vaatimuksia sitouttaa yhtiö päästövähennyksiin tuen saamisen ehtona, toisin kuin monessa muussa maassa kansallisten lentoyhtiöiden suhteen on tehty. Finnairin työttömiksi jääville räätälöidään nyt omat tukitoimet ja työllistämispaketit Tuula Haataisen johdolla, vaikka lentoalalla ja matkailualalla on jo ollut joukkoirtisanomisia kevään ja kesän mittaan. Ovatko valtionyhtiön työntekijät tärkeämpiä, vai ovatko olemassa olevat TE-palvelut niin luokattoman huonoja, etteivät riitä finnairilaisille? Miksi niiden täytyy riittää muille? Muuta Eurooppaa tiukemmilla matkailurajoituksilla ajetaan konkurssiin terveitä yrityksiä, sen sijaan että panostettaisiin testaamiseen ja luotaisiin turvallinen matkailumalli valvontaa unohtamatta.”

”Hallitus alun alkaen vähätteli koronaa, meni THL:n ja asiantuntijoidensa selän taakse. Tauti päästettiin rajoilta maahan ja kiristyksiä tehtiin vasta kun kansa niitä vaati. Esimerkiksi yritykset lähettivät työntekijöitä etätöihin ja vanhemmat ottivat lapset pois kouluista ennen hallituksen rajoituksia. Edelleen muun muassa lasten ja koulun henkilökunnan terveydestä ei piitata, sillä koulut on asetettu mahdottomaan tilanteeseen. Etäopetukseen hallitus suhtautuu nuivasti.”

”Kankea palaveeraus ja 'kriisinyrkin' puute mahdollistaa liian hitaat toimet. Eivätkä toimijat ole erityisen nopeita, kun ja jopa monta kertaa suuremmat maat reagoivat nopeammin. Suomi on selvinnyt tähän asti lähes ja pelkästään moukan tuurilla. Immuniteettiakin voi kansalla olla, mikä on tieteellisesti avoin kysymys. No tuurin lisäksi sitten siunaustakin.”

”Median lähes yliluonnollisesta suitsutuksesta huolimatta todella kehnoa johtamista. Viivyttelyä, vitkastelua, empimistä ja ympimistä. Sekava viestintä koko kevään ajan, viestittömyys kesän ajan ja löperöinti nyt syksyllä antavat vahvan kuvan osaamattomuudesta ja toimimisesta paineen alla. Talouden hoito, rahojen syytäminen koronatukipaketin myötä ulkomaille on karhunpalvelus Suomelle. Yritysten syyllistäminen irtisanomisista ja ymmärtämättömyys talouden perusedellytyksistä (eli vientiyrityksistä) ja sitä myötä hyvinvointivaltion kulurakenteesta, antavat kaikki aihetta todella vakavaan kritiikkiin. Kevään maskikauppajupakasta puhumattakaan."

Keskikastin arvosanan antaneilta palautetta

”Viestintä epäselvää, ei tiedetä, mikä on pakollista ja mikä suositus. Nyt taas hitaita ihan kaikessa. Puhutaan kuin vähä-älyisille. Pääministeri ilmoittaa, että ”nyt ei ole aika mennä mökille”. Siellä mökillä moni eläkeläinen olisi ollut paljon paremmin turvassa kuin kaupungissa.”

”Täyttä hysteriaa, liian myöhään reagoidaan ja sitten liian rajusti. Koulujen sulkeminen oli kaiken huipentuma. Talouden taantuma, yrittäjien ahdinko, perheiden ahdinko.”

”Työpaikkoja katoaa kovaa vauhtia, yrittäjät on ahdingossa, säästöjä haetaan työssä olevien selkänahasta. Kehotetaan ottamaan palkatonta, sijaisia ei saisi käyttää, ylitöistä ei makseta korvauksia. Investoinnit pantu jäihin.”

”Tauti on saatu pidettyä hyvin kurissa, mutta samalla on romautettu talous, tuhottu tulevaisuuden kasvu ja nyt aiotaan verottaa maa Venezuelaksi. Historiaa ymmärtämätön hallitus jää itse historiaan tuntemamme Suomen hävittäjänä.”

”Talous ei kestä ministeri Krista Kiurun koronapolitiikkaa. Matkustusrajoitukset tulee saattaa samalle tasolle kuin tärkeimmissä vientimaissamme noudattaen järkeviä ja kohtuullisia turvatoimenpiteitä. Liikematkustamiselle tulee luoda turvattu ja sujuva kanava.”

”Varautuminen pandemiaan oli valheellista - maskeja yms. ei ollutkaan. Toiseen aaltoon ei varauduttu edes sen vertaa kuin ensimmäiseen aaltoon, vaikka muka oli opittu! Onnen avulla selviydyttiin.”

”Reaktiivisuus proaktiivisuuden sijaan paistanut keväästä lähtien. Turhan paljon piiloudutaan yksipuolisten virkamiesnäkemysten taakse, kun tarjolla olisi koko maailman huipputiede ja -tutkimus asiantuntijoineen. Useat toimenpiteet olisivat helposti olleet tehtävissä, mutta osan kanssa viivytelty aivan liian kauan ja osa jätetty kokonaan tekemättä. Viestintä ollut epäselvää ja epätarkkaa monin osin, mikä on aiheuttanut epävarmuutta epidemian todellisesta tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä. Esimerkiksi ilmavälitteisistä tartunnoista ei kiistattomasta tutkimusnäytöstä huolimatta ole puhuttu oikeastaan lainkaan, mikä on käsittämätöntä ottaen huomioon merkityksen ihmisten suhtautumiseen.”

”Raskauttavaa ollut ylimielinen kieltäytyminen presidentti Sauli Niinistön ehdottamasta asiantuntijoiden "koronanyrkistä", vaikka omat kyvyt eivät alkuunsakaan riitä. Sen seurauksena menetetty turhaan ihmishenkiä ja aiheutettu huomattavaa taloudellista tuhoa ja inhimillistä huolta. On hidasteltu päätöksenteossa, jaettu ilmeisen tarkoitushakuisesti virheellistä tietoa muun muassa suojainten riittävyydestä ja tehosta ja pakoiltu vastuuta. Vakava ja jopa toistettu virhe on ollut jättää hoitamatta heti alkuunsa koronaa vuotavat rajanylityspaikat. Harkitsematonta ollut liian avokätinen, suorastaan hulvaton koronatukirahojen jakaminen kyseenalaisiinkin kohteisiin. Hyvää ollut se, että kun isot päätökset on saatu jahkailun jälkeen aikaiseksi ne on viety läpi. Huonoa ollut se, että rajoituksista luovuttiin harkitsemattomasti kesälomia viettäen, eikä samaan aikaan saatu päätöstä tehovasta maskipakosta.”

”Poikkeustilan alkaessa olisi pitänyt sulkea Alkot ja laittaa viinatehtaat tekemään käsidesiä ja maskien valmistus heti Suomeen. Yökerhot olisi pitänyt pitää kiinni ja koko Suomen pysäyttäminen oli liian raju toimenpide. Alueellinen rajoittaminen ja tilanteen seuraaminen olisi ollut järkevämpää, suurin osa tartunnoista oli Uudellamaalla ja täällä maalla siitä ei ole muuta tiennyt kuin että talous sakkaa. Ulkomaille lomamatkamatkustaminen olisi pitänyt pitää suljettuna koko kesän. Koronasta puhuminen ja siihen eri puolueiden näkemysten liittäminen on erittäin väsyttävää. Asiapitoinen keskustelu on ollut järkevää. Business Finlandin avustusrumba oli naurettava.”

”Paniikkinappulaa painamalla tapetaan Suomesta useita elinkeinoja. Ei pelkästään Lapin matkailua.”

”Ongelmia lentokentillä, maskisuosituksen saaminen oli aivan päiväkotitouhua, suojavarustehankinnat eivät onnistuneet. Puutteita suosituksissa. Onko edes epäonnistumisista opittu?”