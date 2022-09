Oppositiopuolueet vaativat tiedotteensa mukaan vastausta muun muassa siihen, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kotitalouksien sähkölaskujen kohtuullistamiseksi ja ostovoiman turvaamiseksi. Kysymyksessä luetellaan useita mahdollisia toimenpiteitä energiahintojen madaltamiseksi ja tiedustellaan hallituksen kantaa näihin toimiin.

Fortumin ja Uniperin osalta puolueet vaativat samoin vastauksia useisiin avoimiin kysymyksiin.

”Vaadimme saada tietää, millä tiedolla hallitus antoi Fortumin johdolle valtuudet Uniperin vähintään kahdeksan miljardin euron tukipakettiin [vakuuksiin ja lainoihin emoyhtiöltä] jo ennen Venäjän hyökkäystä. Kuultiinko puolueettomia arvioitsijoita? Olivatko Uniperin johdannaisriskit tiedossa? Entä pidettiinkö Fortumin pienosakkaat ajan tasalla, kuten osakeyhtiölaki edellyttää? Samalla vaadimme tietää hallituksen arvion Uniper-seikkailujen enimmäistappioista. Kuinka paljon menee veronmaksajien piikkiin, jos kaikki riskit laukeavat?” perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo tiedotteessa.

Jättimäisiä tappioita tekevän Uniperin tilannetta koskevissa neuvotteluissa on Talouselämän mukaan tällä hetkellä pöydällä Fortumin saksalaista tytäryhtiötä koskeva seitsemän miljardin euron perälauta. Heinäkuussa julkistetun pelastuspaketin mukaan seitsemän miljardia euron ylittävien tappioiden oli määrä kuulua Saksan maksettaviksi. Tilanne on kuitenkin nyt epäselvä.

Purra esittää synkän arvion Fortumin Uniper-sijoituksen tulevasta arvosta ja Suomen valtionyhtiön kokonaistappioista.

”Fortum on kriisissä. Saksa suunnittelee Uniperin kansallistamista. Fortum saisi ehkä muutaman sata miljoonaa jäljellä olevista osakkeistaan. Suomen tappiot tulevat huonossa mutta todennäköisessä skenaariossa olemaan 10-15 miljardin euron kokoluokkaa. Summa on jopa neljännes valtion tämän vuoden budjetista”, Purra sanoo.

Purran mainitsema 15 miljardin äärimmäinen tappioskenaario perustuu siihen, että Fortum, Uniperin suurin omistaja, on maksanut Uniper-osakkeistaan noin seitsemän miljardia euroa, minkä lisäksi se pääomitti tytäryhtiötään tammikuussa aiemmin mainitulla kahdeksan miljardin euron paketilla. Uniperin arvo on kutistunut kriisin myötä ja tällä hetkellä on epävarmaa myös, saadaanko tukipaketin laina- ja vakuusrahoja takaisin.

Uutistoimisto Bloomberg on tiistaina kertonut lähteisiinsä perustuen, että Saksa olisi päättänyt kansallistaa Uniperin. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan kansallistaminen ei voi tapahtua ilman kompensaatiota suomalaisomistaja Fortumille.

Riikka Purra huomautti välikysymystä julkistettaessa, että ”kuitenkin vielä heinäkuussa neuvotellun Uniperin pelastuspaketin tarkoituksena oli nimenomaan estää Uniperin kaatuminen ja kansallistaminen”.

”Kansalaisilla on oikeus tietää, mikä meni pieleen”

Välikysymys energiapolitiikasta on paikallaan, sanoo välikysymyksessä mukana olevien kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Peter Östman.

”Kansalaisilla on oikeus saada tietää, mikä Suomen energiapolitiikassa on mennyt pieleen, kun sähkön hinta on järjetön ja lisäbudjetissa puhutaan kymmenestä miljardista. Miksi omistajaohjaus ja valtionyhtiöihin liittyvä päätöksenteko ovat epäonnistuneet? Ja miksi meidän pitää maksaa – taas kerran – paitsi omista, myös keskieurooppalaisten virheistä?” hän kysyy.

”Omistajaohjaus on Fortumin tapauksessa ollut pelkkä vitsi. Ministeri Tuppurainen ei ole kertonut informoitiinko häntä kahdeksan miljardin euron tukipaketista Uniperille ennen vai jälkeen yhtiön hallituksen päätöksen. Toisaalta, ei sillä tiedolla ole mitään merkitystä. Omistajaohjaus on ollut pelkkä kumileimasin”, sanoo puolestaan Liike nytin Harry Harkimo.

Hänen mukaansa ”opetus on se, että valtiolla ei ole mitään mieltä eikä syytä pitää enemmistöomistusta pörssiyhtiössä”.

”Se ei vain toimi.”

