Israelin mukaan se on koonnut 300 000 reserviläistä taisteluun terroristijärjestö Hamasia vastaan, armeijan tiedotusvastaava kertoi Reutersin ja BBC:n mukaan.

Isarel siirtyy nyt hyökkäysvaiheeseen, armeijan edustaja kertoi.

Israelin ilmavoimat on tehnyt iskuja lauantain Hamasin yllätyshyökkäyksestä lähtien ja maavoimat on pyrkinyt saamaan raja-alueet haltuunsa. Armeijan tiedotusvastaavan Daniel Hagarin mukaan Israel on nyt saanut alueet hallintaansa, mutta yksittäiset taistelut jatkuvat ja Hamasin asemiehiä on yhä alueella, Reuters kertoo.

Reuters arvioi, että 300 000 reserviläisten kutsuminen taistoon ennakoi mahdollista invaasiota. Israel ei ole vahvistanut valtausaikeita, joita asiantuntijatkin ovat julkisuudessa arvioineet.

Hagarin mukaan Israel ei ole koskaan ennen kutsunut näin montaa reserviläistä.

”Lähdemme hyökkäykseen”, Hagari sanoi.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant on kertonut määränneensä Gazan totaaliseen saartoon, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

”Ei sähköä, ei ruokaa, ei polttoainetta”, Gallant sanoo BBC:n mukaan.

Yli 700 ihmisen on vahvistettu kuolleen Hamasin hyökkäyksessä. Hamas kohdisti väkivaltaa niin Israelin sotilaisiin kuin siviileihin. Gazan kuolonuhrien määrä on yli 500, BBC kertoo gazalaisviranomaisia lainaten.