Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii hallitusneuvotteluihin suuntaavilta puolueilta konkreettisia toimia työssäkäyvien toimeentulon turvaamiseksi.

Hän esitti Turussa pitämässään vappupuheessa huolensa palkansaajien ostovoimasta. Anderssonin mukaan se, on inflaation seurauksena laskenut eniten yli 60 vuoteen ja esimerkiksi ruoan hinta nousi viime vuonna nopeammin kuin kertaakaan 50-luvun jälkeen.

”Jo ennen nykyistä elinkustannuskriisiä Suomessa on ollut paljon ihmisiä, joiden palkka ei riitä kattamaan elämisestä aiheutuvia kuluja. Asumistuki on erittäin tärkeä sosiaaliturvan muoto esimerkiksi työssäkäyville yksinhuoltajille, joiden palkka ei muuten riittäisi elämiseen. Työntekijöiden osuus asumistuen saajista on viimeisten vuosien aikana noussut, ja vuonna 2021 se oli noin 39 prosenttia”, hän muistutti.

Anderssonin mukaan erityisesti duunarit uhkaavat tippua köyhyyteen elinkustannusten noustessa. Joka kymmenes suorittavaa työtä tekevä suomalainen elää hänen mukaansa suuressa köyhyysriskissä, ja joka kolmas melko suuressa.

Asumistuesta leikkaamisen sijaan Andersson vaatii keskittymistä liian pieniin palkkoihin ja korkeisiin elinkustannuksiin. Hän muistuttaa, että lähes kaikki hallitusneuvotteluihin suuntaavat puolueet ovat ilmoittaneet aikovansa leikata asumistuesta. Anderssonin mukaa se ei ainakaan vähentäisi matalapalkkaisen työntekijän riippuvuutta sosiaaliturvasta.

”Jokaiselle työtä tekevälle ihmiselle kuuluu oikeus elämiseen ja riittävään palkkaan. Syy miksi näin ei nyt ole, on liian pienet palkat, liian korkeat vuokrat ja liian kallis ruoka. Samaan aikaan pörssiyrityksistä sataa taas valtavasti osinkoja niiden omistajille”, Andersson kiteyttää.

Hän katsoo, että asumistuen leikkaukset vain lisäisivät köyhyyttä Suomessa. Toisaalta palkan pienuuden, vuokrien korkeuden tai ruoan kalleuden aiheuttamien ongelmien helpottamiseksi ei Anderssonin mukaan ole kuultu ehdotuksia hallitusohjelmasta neuvottelevilta puolueilta.

”Oikeistopuolueet puhuivat vaaleissa ostovoiman vahvistamisesta vain veronkevennysten kautta, vaikka juuri valtion tuloveroalennukset eivät hyödytä niitä palkansaajia, jotka roikkuvat köyhyysriskissä. Sen sijaan mittavat veronkevennykset lisäävät entuudestaan koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten ja sairaaloiden resurssipulaa. Pienipalkkaisia työntekijöitä hyödyttäisi ennen kaikkea riittävän suuret palkankorotukset euromääräisesti toteutettuina.”

Anderssonin mielestä kiky-maksujen siirtäminen takaisin työnantajalle sekä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon pitäminen vähintään Marinin hallituksen nostamalla, historiallisen korkealla tasolla olisivat konkreettisia keinoja, joilla Orpon hallitus voisi aloittaa ja osoittaa ottavansa työtä tekevien köyhyysriskin vakavasti.