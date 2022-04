Korkokäyrä on kääntynyt Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoilla, mikä on ennustanut taantuman tuloa erittäin luotettavasti. Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan korkokäyrän kääntyminen on ennustanut historiassa yli 90 prosentin todennäköisyydellä taantumaa.