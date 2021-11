Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko ehdottaa kaupunkien vuokra-asuntojen myymistä vapaille markkinoille.

Hänen mallissaan kaupungit myisivät asuntokantansa tai osan siitä ja ostaisivat myymiensä asuntojen tilalle vapailta markkinoilta erilaisia asuntoja kaikista kaupunginosista, kaikenlaisista asunto-osakeyhtiöistä ja kaikkien koulujen oppilaaksiottoalueilta.

Näistä yksittäisistä asunnoista tehtäisiin kaupunkien vuokra-asuntoja, jotka vuokrattaisiin markkinahintaa edullisemmin heille, jotka tarvitsevat asuntoa kipeimmin ja joilla on vaikeuksia hankkia asunto omin avuin.

Kokon keskustelunavaus julkaistiin ensimmäisen kerran kokoomuksen äänenkannattajassa Verkkouutisissa. Kokko on saanut runsaasti palautetta ehdotuksestaan.

”Tulkitsen reaktiot siten, että on tarvetta keskustelulle siitä, miten yhteisillä varoilla hoidetut vuokra-taloyhtiöt ja kaupunkien asuntopolitiikka voisivat olla osa ratkaisua eikä osa ongelmaa”, Kokko sanoo nyt.

Eriytymistä kaupunkien sisällä

Idea syntyi, kun pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Kokko pohti kaupunkien sisäistä eriytymistä. Hän on miettinyt paljon esimerkiksi sitä, miten suuri vaikutus asuinalueella on lasten ja nuorten arkeen, kieleen, tulevaisuuden haaveisiin ja jatko-opintoihin hakeutumiseen. Hänen mukaansa naapurustovaikutukset on otettava huomioon nykyistä paremmin, etenkin lasten kohdalla.

Kokko uskoo, että eriytymistä olisi mahdollista hillitä, jos kaupunkien vuokra-asuntoja olisi ripotellen lukuisissa taloyhtiöissä ympäri pääkaupunkiseudun. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä kaupungin vuokra-asuntoja sijaitsee paljon tietyillä asuinalueilla.

Viime vuoden lopussa Helsingissä kaupungin vuokra-asuntoja oli eniten Pihlajistossa, Maunulassa, Vuosaaressa, Malmilla ja Kontulassa.

Kristiina Kokko.

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna kirjoitti Twitterissä, että ehdotuksen toteutus kasaisi vastuuta kaupungin sijoitusvarallisuudesta tavallisten taloyhtiöiden harteille.

Kokon mukaan näkökulma pitää ottaa huomioon – varsinkin, jos kaupunkien vuokra-asunto-omistukset ovat hyvin suuria. Esimerkiksi Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Hekalla on yli 50 000 asuntoa ja suunnilleen joka seitsemän helsinkiläinen asuu Hekan asunnoissa.

”Helsingin kaupunki on niin suuri vuokratoimija, että asia pitää ottaa huomioon.”

Kokko kuitenkin huomauttaa, että asunto-osakeyhtiöissä asuu jo nyt paljon erilaisten sijoittajien vuokralaisia.

Kokko vaatii toimia eriytymisen pysäyttämiseksi

Kokko haluaa, että kaupunkien vuokra-asunnot kohdistuisivat nykyistä paremmin heille, joiden on vaikea hankkia asuntoa omin avuin. Vaikeimmassa asemassa asuntomarkkinoilla ovat esimerkiksi luottotietonsa menettäneet, kodittomat ja päihdeongelmista kärsivät henkilöt.

”Kaupunkien asuntokanta on viimeinen mahdollisuus monelle henkilölle”, Kokko sanoo.

Kokon ehdotus kirvoitti pari huolestunutta kommenttia siitä, että päihdeongelmaisia tulisi asumaan heidän taloyhtiöönsä.

”Ajattelen tästä niin, että jokainen ihminen on yhtä arvokas. Erityisryhmille räätälöityä asumista on tarpeen olla myös tulevaisuudessa, mutta moni pärjää asukkaana ihan tavallisessa taloyhtiössä”, hän sanoo.

Kaupunkien vuokra-asuntojen myynti olisi massiivinen operaatio etenkin suurissa kaupungeissa, vaikka asunnoista myytäisiin vain osa. Kokko tietää tämän ja toivoo, että hänen ehdotukseensa suhtaudutaan ennen kaikkea keskustelun avauksena.

”On yhteinen halu vähentää segregaatiota ja säilyttää tasapainoinen kaupunkirakenne, mutta mitkä ovat ne konkreettiset toimet?”

LUE MYÖS: