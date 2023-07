Venäjän presidentti Vladimir Putin isännöi Pietarissa Venäjän ja seitsemäntoista Afrikan maan välistä huippukokousta Pietarissa, kertovat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Huippukokous on kaksipäiväinen ja päättyy huomenna perjantaina. Tapaamisen aiheina ovat erityisesti Mustanmeren viljasopimuksen raukeaminen, sen vaikutukset, sekä Ukrainan sota.

The Guardian ja Reuters kertovat, että Putinin mukaan Venäjä on valmis aloittamaan ilmaisen viljan toimitukset kuuteen Afrikan maahan kolmen tai neljän kuukauden kuluessa. Putin nimesi vastaanottajiksi Burkina Fason, Zimbabwen, Malin, Somalian, Keski-Afrikan tasavallan ja Eritrean.

Venäjä olisi Putinin mukaan valmis lähettämään 25 000–50 000 tonnia viljaa nimeämiinsä maihin.

Aikaisemmin heinäkuussa Venäjä vetäytyi Mustanmeren viljanvientisopimuksesta, jonka avulla on taattu viljan vieminen Mustanmeren kautta Ukrainasta maailmalle myös sodan aikana. Tämä on ollut tärkeä osa globaalia ruokaturvaa, sillä viljaa on viety sopimuksen turvin myös moniin Afrikan maihin.

