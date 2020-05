Hallitus avaa asteittain koronarajoituksia yhteiskunnan toiminnan parantamiseksi ja rajoitusten inhimillisten sekä taloudellisten haittavaikutusten ehkäisemiseksi. Samaan aikaan pyritään estämään viruksen leviämistä, summasi pääministeri Sanna Marin (sd) hallituksensa tavoitteet epidemian hoidossa.

”Samaan aikaan emme halua, että virus lähtee leviämään yhteiskunnassa hallitsemattomasti”, Marin totesi vastapainona rajoitusten purkamiselle.

Epidemia voi lähteä leviämään uudelleen, joten rajoitusten purkamisen lisäksi valmiita ollaan niiden uudelleen pystyttämiseen. Rajoitusten purun vaikutuksia seurataan tarkasti.

”Tasapainoilemme tilanteessa, joka on vakava, ja mahdollisesti pitkäaikainen.”

Marin listasi hallituksen kolme tavoitetta: estää viruksen leviämistä, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojata erityisesti riskiryhmiä tartunnalta.

”Emme halua, että virus leviää. Emme halua, että ihmiset altistuvat virukselle ja sen aiheuttamalle taudille, joka on osalla hyvin vakava”, Marin selvensi ensimmäistä tavoitetta vastauksena ihmettelyyn linjauksista, joiden mukaan epidemiaa ei saisi hillitä ”liikaa”.

Marinin mukaan hallitus ei voi pyrkiä kehittämään niin sanottua laumasuojaa antamalla epidemian levitä yhteiskunnassa. Immuniteetin kehittymisestä ei uuden koronaviruksen kohdalla tiedetä paljoa, ja ylipäätään taudin käyttäytymiseen liittyy suuria epävarmuuksia, Marin korosti.

Suomen hybridistrategia Hallitus antoi yleisistunnossaan 6. toukokuuta periaatepäätöksen, jossa kuvataan hallituksen hybridistrategiaa koronavirusepidemian torjumiseksi. Hybridistrategian avulla pyritään siirtymään laajoista yhteiskuntaa koskevista rajoitustoimenpiteistä kohti ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallia, mutta samaan aikaan rajoitustoimenpiteitä on yhä käytössä ja niiden purkamisen vaikutuksia epidemian kulkuun seurataan tarkasti”. Strategian nimissä koronaviruksen testauskapasiteettia on nostettu ja nostetaan yhä. Samoin jäljittämisen resursseja on vahvistettu. Avuksi pyritään saamaan mobiilisovellus, joka hallituksen arvion mukaan ”voitaisiin ottaa käyttöön kesällä”.

”Hybridistrategian noudattamista koronaviruksen leviämisen estämiseksi on tarpeen jatkaa niin kauan, kunnes epidemia on saatu globaalilla tasolla hallintaan. Koska tällä hetkellä on vielä suurta epävarmuutta koronavirukseen liittyen, päivitetään strategiaa tarvittaessa uuden tutkimustiedon myötä”, pääministeri kertoi.

Rajoitustoimien ja kansalaisten toiminnan ansiosta ”olemme toistaiseksi pystyneet välttämään tautipiikin”, Marin totesi.

Marin kertoi jälleen, että hallitus ei ole ottanut tavoitteekseen tiettyä R0- eli tartuttavuuslukua, johon epidemia pyrittäisiin supistamaan eikä myöskään yksittäistä rajalukua, jonka ylityttyä rajoitustoimia tulisi lisätä.

Marinin mukaan R0-luku ei kuvaa epidemiatilannetta kattavasti ja vaihtelee lisäksi alueittain.

”Toiseksi yksittäisen luvun asettaminen voi johtaa oletukseen, että hallituksen toimet olisivat sidottuja tähän lukuun. Näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole.”

Hallitus ja terveysviranomaiset seuraavat monia mittareita, joita THL alkaa nyt avata raporteissaan avoimemmin ja aktiivisemmin.

”R-luku on yksi luku muiden joukossa.”

Tällä hetkellä, 4.-10. toukokuuta, R-arvo on ollut 0,60-0,85, eli epidemia on yhä hiipumisvaiheessa, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi infossa.

”Jos jokin tavoite asetettaisiin, sen pitäisi tietenkin olla, että ei yhtään tapausta”, Marin sanoi.

