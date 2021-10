Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra peräsi hallitukselta kantaa EU:n uuteen ilmastotoimiin liittyvään pakettiin.

”Arvoisa pääministeri Marin: kannatatteko ilmastotoimena uutta EU:n tulonsiirtopakettia, jossa suomalaiset joutuisivat maksumiehiksi?” Purra kysyi eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Sanna Marinilta (sd).

”Tämä komission esittämä Fit for 55 -pakettihan liittyy siihen, että me olemme yhdessä sopineet vuoden 2030 päästövähennystavoitteen korottamisesta 55 prosenttiin. Sen vuoksi komissio on antanut tällaisen mittavan lainsäädäntöehdotusten paketin neljästätoista kokonaisuudesta”, sanoi Marin.

”Me suhtaudumme kriittisesti osaan tästä kokonaisuudesta. Muun muassa tämä sosiaalirahasto, jota on esitetty, on sellainen, että me suhtaudumme siihen hyvin kriittisesti emmekä näe sille tarvetta”, Marin linjasi.

Perussuomalaisten Veikko Vallin rinnasti EU:n elpymispaketin ja sosiaalirahaston.

”EU:lta on tulossa elpymispaketti kakkonen, joka on puettu ’sosiaalisen ilmastorahaston’ nimen alle. Rahasto kuuluu pakettiin nimeltä Fit for 55”, Vallin sanoi eduskunnassa.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) puuttui Vallinin lausuntoon.

”Elpymisväline kokonaisuudessaan oli 750 miljardia euroa ja nyt tämä uusi komission esitys on 72 miljardia euroa eli huomattavasti pienempi. Mutta siitä huolimatta sitä on tarkasteltava kriittisesti. Suomen hallitus ei ole sellaista esitystä itse tarkoituksenmukaisena pitänyt. Komissio toi sen osana tätä laajempaa ilmastotoimien kokonaisuutta”, Tuppurainen sanoi.

Perussuomalaisten Leena Meri tivasi selvempää vastausta pääministeri Marinilta.

”No, samankokoinen tai erikokoinen, mutta taas suomalainen maksaa. Elikkä pääministeri Marin, voitteko nyt vastata tähän edustaja Purran kysymykseen: suhtaudutteko tähän siten, että sanotte ’ei käy’?” Meri sanoi.

”Kuten totesin, me suhtaudumme kriittisesti tähän sosiaalirahastoon, mutta kyse ei ole uudesta elpymispaketista tai ‑välineestä, kuten perussuomalaiset ovat täällä kertoneet. Ei minun käsitykseni ole, että me muodostaisimme tämänkaltaisen välineen kuin elpymisväline oli. Se on aivan erilainen, se on aivan erilainen kokonaisuus, eikä sitä muuta se, että perussuomalaiset nauravat eduskunnassa. Me käsittelemme tämän asiallisesti, kuten me käsittelemme kaikki muutkin esitykset, mutta kuten totesin, me suhtaudumme tähän esitykseen kriittisesti”, Marin sanoi.

