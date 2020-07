Venäjän kullan viennin arvo ylitti kaasun viennin arvon ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuosikymmeneen, uutisoi talousmedia RBK. Arvometallin menekin kasvu ei kuitenkaan riitä kompensoimaan öljy- ja kaasuviennin notkahdusta.

Käänne vientimarkkinoilla tapahtui vuoden toisella neljänneksellä. Huhtikuun ja toukokuun aikana venäläisyritykset veivät ulkomaille 66,4 tonnia kultaa. Viennin arvo oli 3,58 miljardia dollaria. Luvut ovat peräisin Venäjän tullista, joka ei ole vielä julkaissut kesäkuun lukuja.

Huhti-toukokuussa Venäjän yksinvaltainen kaasuviejä Gazprom vei kaasua 2,4 miljardin dollarin arvosta. Venäjän keskuspankin ennakkoarvion mukaan vuoden toisella neljänneksellä kaasun vienti toi maahan 3,5 miljardin tulot. Kullan viennin arvo oli siis jo kahdelta kuukaudelta suurempi kuin kaasun viennin arvo kolmelta kuukaudelta. Maan kvartaalikohtainen kaasun vienti oli heikoimmillaan sitten vuoden 2002.

Luottoluokitusyhtiö AKRA:n analyytikko Maksim Hudalov kertoo, että näin ei ole käynyt sitten vuoden 1994.

Kulta nousussa, kaasu rajussa laskussa

Kullan viennin arvo taas oli huhti-toukokuussa noin 14 kertaa suurempi kuin vuosi sitten samalla tarkasteluvälillä. Viennin rajuun kasvuun vaikuttaa osaltaan se, että Venäjän keskuspankki keskeytti huhtikuun alussa kullan ostonsa.

Päätöksen taustalla on keskuspankin finanssisääntöön kuuluva mekanismi, joka jäädyttää Venäjän ulkomaanvaluutan ja kullan ostot, kun öljyn hinta laskee alle 42 dollarin tynnyriltä. Tavallisesti keskuspankin varastoja täyttäneet venäläiset kullanmyyjät ovat siis etsineet ulkomailta asiakkaita, joille myydä arvometalliaan.

Venäläisten kulta- ja kaasuyhtiöiden osakekurssien kehitys on linjassa aineiden viennin kehityksen kanssa. Venäjän suurin kullantuottaja Polyus Gold on lähes tuplannut osakkeensa hinnan vuoden alusta. Torstaina osake vaihtui reilun 13 300 ruplan eli noin 187 dollarin hintaan.

Kaasujätti Gazpromin osakkeen hinta taas on laskenut vuodenvaihteen 256 ruplan hinnasta noin 182 ruplaan. Lasku on noin 29 prosentin luokkaa.

Venäläisen maakaasun hinta on tänä vuonna romahtanut. Joulukuussa 2019 MMBtu-kaasuyksikön markkinahinta oli keskimäärin 4,62 dollaria, kun taas tämän vuoden toukokuussa se oli enää 1,58 dollaria. Pudotus on 65 prosentin luokkaa.

Joulukuusta 2019 toukokuuhun 2020 kullan unssihinta maailmanmarkkinoilla kasvoi noin 1 530 dollarista 1 730 dollariin. Hinnannousu on jotakuinkin 13 prosenttia. Heinäkuussa on nähty jo noin 1 800 dollarin unssihintoja. Kullan massan yksikkönä käytetään troy-unssia, joka on yhtä kuin 31,10 grammaa.