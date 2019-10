Kansanedustaja Pekka Aittakumpu (kesk) Oulusta sanoo, että kuntien pitäisi tarjota kaikkialla maassa kotipalvelua lapsiperheille.

”Se ei kaikissa kunnissa oikein toimi. Pidän sitä yhtensä keskeisimpänä perhepolitiikan muotona, joka pitäisi valtakunnallisesti korjata.”

Esimerkiksi Oulussa kotipalvelun saatavuutta on parannettu, mutta sitä pitäisi Aittakummun mielestä edelleen parantaa. Kaupunki tarjoaa palvelua alentuneen toimintakyvyn vuoksi, joka voi johtua esimerkiksi perhetilanteesta tai rasittuneisuudesta.

”Jos tukisimme enemmän perheitä varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevällä kodinhoitajapalvelulla, uskon, että se näkyisi myönteisesti lastensuojelukulujen vähenemisenä. Tämä asia ei koske pelkästään monilapsisia perheitä, vaan se koskee yhtä lailla yhden lapsen perheitä”, hän sanoo.

Lapsiperheiden kotipalvelu oli Aittakummun mukaan nykyistä paremmalla tolalla 1980-luvulla, mutta 1990-laman myötä se ajettiin monessa kunnassa alas.

”Kun syntyvyydestä on keskusteltu, moni epäröi senkin takia, ettei ole tukiverkkoja. Isovanhemmat asuvat jossain kaukana ja ei ole ystäviä, jotka voisivat auttaa. Jo tiedolla, että tarvittaessa on apua saatavana, on myönteinen merkitys niille, jotka pohtivat, voiko ottaa lapsia vastaan”, Aittakumpu sanoo.

Hän on seitsemän lapsen isä ja on perheineen käyttänyt kotipalvelua Oulussa.

”Olemme ostaneet kotiin lastenhoitoa, ja olemme jonkin verran saaneet apua kaupungilta lapsiperheiden kotipalvelun kautta, jos on ollut nopeita tai muuten vaikeita tilanteita.”

Aittakummun mielestä syntyvyyden lasku liittyy myös siihen, että Suomessa on korostettu kodin ulkopuolella tehtävän uran merkitystä.

”Poliitikot eivät ole osoittaneet tarpeeksi arvostusta äidin ja isän tehtävälle. Se on näkynyt esimerkiksi sillä tavalla, että on jatkuvasti puhuttu kotihoidontuen leikkaamisesta ja siitä, että pitäisi saada äidit töihin ja kaikki lapset varhaiskasvatukseen. Näillä on luotu mielikuvaa, että lapsi on haitta, joka pitäisi siirtää äkkiä muiden hoidettavaksi.”

Aittakumpu pohtii Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -haastattelussa myös muun muassa lakia sukupuolineutraalista avioliitosta, jota hän pitää ”ihan hirveänä”.

”Voisi olla ihan hyvä tutkia, mitä vuosikymmeniä jatkunut homoseksuaalisten suhteiden ihannoinnin rummuttaminen mediassa on vaikuttanut syntyvyyteen. Niistä suhteista ei luonnollisesti synny lapsia”, hän sanoo.

