Perussuomalaisten kannatuksen laskusuunta pysyy Helsingin Sanomien puoluegallupissa.

Kannatuksessa tapahtui selvä muutos edellisessä mittauksessa, kun perussuomalaisten suosio heikkeni lähes neljä prosenttiyksikköä heinäkuussa. Jussi Halla-aho oli juuri ilmoittanut, ettei hae jatkokautta. Hänen seuraajakseen valittiin Riikka Purra elokuun puoluekokouksessa.

Samassa, kuntavaalien jälkeen tehdyssä mittauksessa kokoomuksen kannatus kasvoi liki kolme prosenttiyksikköä. Tuoreessa mittauksessa kokoomus on edelleen Suomen suosituin puolue.

Kokoomuksen kannatus on nyt 19,8 prosenttia, sdp:n 19,2 ja perussuomalaisten 17,2 prosenttia. Perussuomalaisten kannatus on heikentynyt 0,6 prosenttiyksikköä ja vihreiden kannatus kohentunut saman verran. Luku on mittauksen suurin muutos.

PS:n ”murroskohdassa” riskejä ja mahdollisuuksia

Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela arvioi HS:lle, että kokoomuksen kannatukseen heijastunee edelleen voittosija kuntavaaleissa. Tähän viittaa hänen mukaansa se, että kannatus on nyt selvästi suurempaa kuin ennen kuntavaaleja, mutta syksy näyttää, miten vaalipotku säilyy.

Nurmela odottaa syksyltä myös, miten perussuomalaisten vaihtunut johto vaikuttaa puolueen kannatukseen. ”Murroskohta” sisältää sekä riskejä että mahdollisuuksia, hän huomauttaa.

Keskustan kannatus on nyt 12,9 prosenttia, vihreiden 10,8, vasemmistoliiton 7,9, rkp:n 4,4 ja kristillisdemokraattien 3,6 prosenttia. Liike Nyt kerää 2,3 prosentin suosion.

Kantar TNS haastatteli tutkimusta varten kaikkiaan 2466 henkilöä puhelimitse 26.7.–20.8.2021. Haastateltavilta kysyttiin äänestyskäyttäytymistä, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.