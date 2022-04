Autoalan tiedotuskeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2035 peräti 94 prosenttia uusista autoista on täyssähköautoja.

”Joku noheva voisi sanoa, että sen pitäisi olla sata prosenttia, kun EU kieltää polttomoottoriautojen valmistuksen, ainakin ehdotus on pöydällä. Puuttuva kuusi prosenttia onkin polttokennoautoja eli vetyautoja”, Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo.

Polttomoottoriautojen valmistus on mahdollista synteettisten, nollapäästöisten polttoaineiden avulla. Toimivaan tekniikkaan on toki matkaa.

Voisiko Norjasta ottaa Suomeen mallia? Siellä alkuvuotena rekisteröidyistä uusista autoista 83 prosenttia oli täyssähköautoja.

”Norjassa sähköautot on arvonlisäverosta vapautettu. Se, että onko meillä varaa siihen, on toinen asia. Sähköinfra on aivan eri tasolla. Siellä on paljon julkisia lataushalleja”, Delta Auton toimitusjohtaja Helena Sauramo kertoo.

Oslossa tulee toimeen ilman omaa latauspaikkaa, lisäksi tietulleilla ohjataan päivittäistä liikkumista.

”Itse käytin vuosia slogania Norja on hyvä huono esimerkki Suomelle sähköistymisessä”, Kallio kertoo.

Kallio perusteli slogania sillä, että ”Se mitä Norja tekee, maksaa niin tolkuttomasti”. Nyt mieli on muuttunut.

”Nyt kun halutaan Venäjän öljystä eroon ja yhä nopeammin sähköistää autokantaa niin vedän sanojani ja sloganiani takaisin päin. Ei Norjan sähköautoihmettä ole tehty millään muilla kuin tuilla.”

Keppiäkin voi käyttää.

”Mutta se on poliitikoillakin semmoinen tie, että ei välttämättä tule valituksi niin helposti seuraavan kerran kun pistetään 3,5 euroa bensan tai dieselin hintaan, ja sillä kepillä ohjataan sähköön.”

Siirtymä on mahdollinen, mutta se ei synny ilmaiseksi.

”Jos halutaan saavuttaa 2030 800 000 ladattavaa autoa autokantaan, on silloin taikaseinästä taiottava tähänkin hommaan sitä fyrkkaa”, Kallio kertoo.

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.