Pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) linjasivat Ylen A-studiossa maanantaina, että Suomen on voitava sulkea itäraja turvapaikanhaulta, jos Venäjä käynnistää rajalla hybridioperaation aseenaan pakolaiset.

”Jos meihin kohdistettaisiin hybridivaikuttamista, esimerkiksi vyörytettäisiin ihmisiä rajalle, ja tässä ei olisi kyse turvapaikanhakijuudesta vaan hybridivaikuttamisen keinosta, mitä olemme nähneet Valko-Venäjän ja Puolan rajalla, niin kyllä – siinä tilanteessa kaikki itärajan rajanylityspaikat pitäisi pystyä sulkemaan”, linjasi pääministeri Marin.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat käyneet keskusteluja EU:n komission kanssa mahdollisuudesta sulkea rajoja tai rajoittaa turvapaikkahakemusten tekemistä silloin, kun kyse on muuttoliikkeen välineellistämisestä. Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi olevansa pettynyt siitä, että asia lähetettiin ”kierrokselle” EU:hun. Purra on sekä perussuomalaisten puheenjohtajana että hallintovaliokunnan puheenjohtajana nostanut esiin epäkohtaa, että turvapaikanhakua ei voitaisi keskeyttää hybridivaikuttamisen tilanteessa. Myös oppositiopuolue kokoomus on penännyt hallitukselta pykäliä rajasulkuun.

EU-keskusteluiden perusteella ”rajan sulkeminen kokonaan tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen eivät ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollisia edes poikkeusoloissa”, ministeriöt kertoivat.

”Meillä on rajalainsäädäntö ja on meille myös kerrottu, että nykyisen lainsäädännön puitteissa näin olisi mahdollista tehdä. Me haluamme tietenkin varmistaa, että näin myös on ja siksi tätä kokonaisuutta katsomme. Mutta ilman muuta me tulemme keskustelemaan tästä vielä komission kanssa. Olen täysin samaa mieltä. Jos Puolalla on ollut tähän mahdollisuus ja EU:n täysi tuki, niin kyllä myös Suomella ulkorajavaltiona pitää olla siihen mahdollisuus ja saada EU:n vahva tuki. Tulen nostamaan tämän asian esiin myös komission suuntaan ja tarvittaessa myös komission puheenjohtajan suuntaan”, Marin sanoi.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Saarikko sanoi, että riski pakolaisaseen käytöstä on todellinen ja ”asia pitää saada kuntoon”.

”Komission kanta oli valitettava, mutta minusta on perusteltua, että se käydään myös korkeimmalla mahdollisella tasolla komission suuntaan läpi. Ennen kaikkea viestimme on, että itsenäisen valtion rajojen turvaaminen on päättäjien tärkein tehtävä. Ja se tehdään, keinolla millä hyvänsä, jos sellainen vakava tilanne kohdalle sattuisi”, Saarikko sanoi.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kehotti Marinia ja Saarikkoa välittämään saman viestin myös hallituksen sisälle ja kritisoi, ettei sisäministeri Krista Mikkoselta (vihr) ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (r) ole tullut tarvittavaa lakiehdotusta.

”Komissio ei määrittele sitä, mikä on oikein ja väärin, vaan se tehdään Suomessa, eduskunnassa, perustuslakivaliokunnassa, ja sen jälkeen se voidaan testata Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Meidän pitää tämä lainsäädäntö saada aikaan”, Orpo sanoi ja kiitteli Marinin ja Saarikon vahvaa signaalia.

