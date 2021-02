Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen pysyi keskiviikon eduskuntakeskustelussa tiukalla, hallituksen linjasta poikkeavalla kannallaan EU:n elvytyspaketin suhteen.

”Kannattasi kertoa totuus tälle maalle ihan semmoisena kuin se on eikä väännellä ja käännellä. Totuus on tässä asiassa se, että suomalaisten verorahat kuuluvat suomalaisen hyväksi. Jos perustamme tulonsiirtounionin, se on tälle maalle todella valtava virhe, peruuttamaton virhe, jota ikinä ei saada peruutettua, ja tätä virhettä Suomi ei missään nimessä saa tehdä”, Hoskonen sanoi eduskunnan keskustellessa EU:n koronakriisin vuoksi sopimasta elvytyspaketista.

”Tasavallan presidentti todella puolusti tätä sopimuspohjaista EU:ta. Kannatan EU:ta, se on ihan varmaa, ja meidän pitää kuulua läntiseen yhteisöön, se on itsestäänselvyys, mutta eihän se tarkoita sitä, että me lähdemme rapauttamaan omaa koskemattomuussuojaamme Euroopan unionin kanssa maksamalla toisten velkoja tai antamalla takuita”, Hoskonen myös sanoi keskustelussa.

”Muistutan vielä, arvoisat kollegat, teitä siitä, että perustuslakivaliokunta lausui kesäkuussa 12. päivä vuonna 20: ”Valtioneuvoston ei tule asian käsittelyn tässä vaiheessa hyväksyä tai edistää nyt ehdotettua unionin lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä.” Onko tämä perustuslakivaliokunnan ponsi — kun tässä talossa tähän saakka kaikki ponnet on otettu vakavasti — onko tämä ponsi heitetty romukoppaan, vai olenko minä lukenut läksyni väärin?” Hoskonen myös sanoi.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi, että Suomi ei ota vastuuta muiden veloista.

”Suomen linja on aivan selvä: me lähdemme siitä, että Euroopan unionissa jokainen maa on itse vastuussa omasta taloudestaan, eikä Suomi tule ottamaan vastuuta yhdenkään maan olemassa olevista veloista. Tämä on meidän linjamme, ja me tavoittelemme myös valtioiden hallittua velkajärjestelymenettelyä”, Tuppurainen sanoi.

”Eduskunta edellytti, että vastuut pitää rajata. Suomi ajoi yksin tätä tavoitetta, ja saimme vastuut poikkeuksellisen tarkkarajaisesti rajattua. Nyt ei synnytetty yhteisvastuullista velkaa, vaan kukin maa vastaa vain omasta osuudestaan”, Tuppurainen myös sanoi.

Hoskonen jatkoi kritiikkiään myöhemmin keskustelussa.

”Tämä hallituksen esitys on Suomen kannalta erittäin vaarallinen ja toteutuessaan sitoo suomalaiset Euroopan unionin nyt rakenteilla olevaan velkaunioniin”, hän väitti.

”Perustuslakivaliokunnan ponsia on tässä talossa aina noudatettu, mutta miksi nyt poiketaan? Toivon, arvoisa pääministeri, jos kuulette tämän, taikka eurooppaministeri Tuppurainen, että vastaatte tähän, miksi näin on toimittu. Perustuslakivaliokunnan yksimieliset ponnet on aina otettu vakavasti hallituksen esitysten valmistelussa. Miksi nyt on toimittu vastoin perustuslakivaliokunnan selvää kantaa? Tämä on kansakuntamme tulevaisuuden kannalta, instituutioiden kannalta äärimmäisen vaarallista”, Hoskonen sanoi.

Ministeri Tuppurainen ei kuitenkaan tämän jälkeen käyttänyt puheenvuoroa keskustelussa.

Hoskonen on esiintynyt hallituksen linjan vastustajana myös esimerkiksi turvekysymyksessä. Niin EU kuin turvekin ovat keskustalle hankalia kysymyksiä Marinin hallituksessa.

Hoskonen kertoo Iltalehdelle aikovansa äänestää aikanaan EU-pakettia vastaan. Hän kertoo käyneensä ”kovia keskusteluita” hallituksesta poikkeavista linjauksistaan.

”Jos minä siitä rangaistuksen saan, niin pakko kai se on sitten kärsiä, ja jos potkut tulee, niin ne tulevat sitten”, Hoskonen sanoo lehdelle.

Myöskään toinen keskustan kansanedustaja, pitkään eduskunnassa ollut Esko Kiviranta ei hyväksy EU-elvytyspakettia. Kiviranta kertoi asiasta Uuden Suomen haastattelussa.

