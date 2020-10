Pariisin ulkonaliikkumiskielto on yksi Euroopan tiukimpia.

Ulkonaliikkumiskielto. Pariisin ulkonaliikkumiskielto on yksi Euroopan tiukimpia.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) varoittaa erittäin vakavaan sävyyn Euroopan koronatilanteesta. Tuoreen raportin mukaan virustilanne on erittäin huolestuttava lähes kaikissa EU-maissa sekä Britanniassa.

”Virustartuntojen kasvava määrä on merkittävä uhka kansanterveydelle”, raportti varoittaa.

Vain Suomen, Kyproksen, Viron, Kreikan, Norjan ja Liechensteinin tilanne arvioidaan vähemmän huolestuttavaksi. Niiden koronatilanne on EDCD:n mukaan vakaa.

”Koronaviruksen aiheuttama riski on yleisellä tasolla näissä maissa matala, mutta on muistettava, että haavoittuvammille kansalaisille, kuten ikääntyneille ja perussairaille riski on kuitenkin erittäin suuri. ”

EDCD suosittelee viruksen leviämisen ehkäisemiseksi turvavälien pitämistä, joukkokokoontumisten rajoittamista, käsien pesemistä ja kasvomaskien käyttöä.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti kuitenkin lauantaina pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevia maita loppusyksyn pahenevasta epidemiatilanteesta.

”Seuraavat kuukaudet tulevat olemaan hyvin vaikeita, ja tilanne on menossa vaaralliseen suuntaan osassa maita”, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi BBC:lle.

Saksassa vahvistettiin perjantaina ennätykselliset 11 242 koronatapausta, Ranskassa yli 42 000 tapausta ja Italiassa niin ikään ennätykselliset yli 19 000 tapausta.

WHO kuvailee Euroopan tilanteen olevan kääntymässä kriittiseksi ja vaatii nopeita toimia terveydenhuoltosektorin tukemiseksi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron arvioi BBC:n mukaan asiantuntija-arvioihin viitaten, että koronaviruksen kanssa joudutaan elämään ainakin ensi kesään asti. Samaan aikaan pariisilaisen AP-HP-sairaalaryhmän johtaja Martin Hirsch arvioi koronaviruksen toisen aallon olevan ensimmäistä vaikeampi.

”Viime kuukausia on arvioitu, että toista aaltoa ei tule tai että siitä tulee pieni. Tilanne juuri nyt on täysin päinvastainen”, hän kommentoi BBC:n mukaan.

