Perussuomalaisten ja Sinisen tulevaisuuden entinen kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala kertoo blogissaan tekevänsä parhaillaan pro gradu -tutkielmaa perussuomalaisista puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puheissaan käyttämän poliittisen retoriikan pohjalta.

Saarakkala siirtyi Siniseen tulevaisuuteen vuonna 2017, kun Halla-ahosta tuli perussuomalaisten puheenjohtaja. Eduskunnan hän jätti viime vuonna.

Halla-aho on linjannut, että perussuomalaiset ei ole populistinen puolue. Saarakkalan mielestä asia on päinvastoin. Hän on analysoinut Halla-ahon keskeisimmät linjapuheet vuosilta 2018–2019.

”Aineiston systemaattiseen läpikäyntiin ja erittelyyn kiinteästi liittyvän alustavan teoriakatsauksen pohjalta on helppo todeta, että Halla-ahon linjapuheissaan käyttämä retoriikka on lähes kauttaaltaan populistista, eikä ole siis kahta kysymystä, onko perussuomalaiset sen perusteella populistinen puolue. Kyllä on ja vahvasti. Puolueen populistisuus pyritään puheissa toki retorisesti kieltämään, ja jos se on aito tarkoitus, Halla-aho epäonnistuu tavoitteessa oman analyysini perusteella siinä määrin raskaasti, ettei voida olla varmoja, onko puheissa lopulta tarkoitus kiistää puolueen populistisuus tosissaan. Pikemminkin populismisyytösten torjuminenkin luovalla tavalla tunnutaan näkevän vain yhtenä tilaisuutena tehdä mielikuvatasolla eroa muihin puolueisiin”, Saarakkala kirjoittaa blogissaan.

”Itse asiassa hyvässä ja pahassa Halla-ahon retoriikka puheissaan on kuin suoraan populismiteorioiden oppikirjoista rakennettu tarinallinen kokonaisuus. Populismin tunnusmerkistö täyttyy jatkuvasti”, Saarakkala jatkaa.

Retoriikka. Myös Halla-ahon tarinan keskiössä on tavallinen ihminen, Saarakkala analysoi. Kuva: Inka Soveri

Hänen mukaansa Halla-ahon puheiden keskiössä on tavallinen ihminen. Populismi on leimallisesti kansan asialla.

Perussuomalaisten perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini arvioi seuraajansa Halla-ahon populismia lyhyesti tammikuussa, kun Soinin kirja populismista julkaistiin. Soini sanoi tuolloin, että Halla-ahossa on sekä demagogia että pelastajaa, kuten kunnon populistissa yleensä.

Oppositiopuolue perussuomalaiset on viimeisimmissä gallupeissa menettänyt johtoasemansa pääministeripuolue sdp:lle koronaviruskriisin seurauksena. Saarakkala kirjoittaa seuraavansa mielenkiinnolla sitä, mihin suuntaan perussuomalaiset nyt lähtee.

”Erityisen hankalaksi perussuomalaisille tulee jatkossa nousemaan oman itsensä asemointi vasemmisto-oikeisto -jakolinjalla, kun talouskysymykset nousevat enemmän agendalle”, hän arvioi.

