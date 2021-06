Elokapinan eilen torstai-iltapäivällä jatkunut mielenilmaus Helsingin Mannerheimintiellä jatkuu edelleen. Osa Elokapinan mielenosoittajista on viettänyt yönsä teltassa kadulla ja liikenne oli aamuyhdeksän aikaan edelleen katkaistu.

Helsingin poliisi kertoi eilen illalla, että mielenosoittajat ovat kieltäytyneet poistumasta paikalta ja aikovat leiriytyä kadulle yöksi. Poliisin mukaan tilanne on kohtuuton liikenteelle ja leiriytyminen pimeälle tielle yöllä on vaarallista. Poliisi kertoi illalla valmistautuvansa turvaamaan mielenosoittajien leiriytymisen Mannerheimintiellä, jotta he eivät jää liikenteen alle.

Perjantaiaamuna poliisi kertoo, ettei se aio puuttua mielenosoituksen kulkuun. Poliisi on arvioinut, että tällä hetkellä mielenosoitus ei aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle ja yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Poliisi seuraa ja arvioi tilannetta jatkuvasti.

Twitterissä useat kansanedustajat ovat tuominneet Elokapinan toiminnan ja syyttäneet sitä ihmisten arjen vaikeuttamisesta. Osa kansanedustajista ihmettelee poliisin toimintaa ja vaatii sitä hajottamaan mielenosoituksen.

Osa kansanedustajista myös ihmettelee, miksei sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ole julkisuudessa kommentoinut tempausta mitenkään.

Elokapina on järjestänyt mielenosoituksia aiemminkin. Viime vuonna järjestetyn Elokapina-mielenosoituksen yhteydessä Ohisalo korosti, että demokraattisessa yhteiskunnassa tulee olla oikeus osoittaa mieltä. Hän totesi A-studiossa, että lain rikkominen ilmastoaktivismin nimissä on silti tuomittavaa.

”Onko oikeasti niin, että poliisi ei poista kaupungin pääkatua tukkivia mielenosoittajia vaan ’turvaa’ näiden leiriytymisen keskelle tietä? Eikö poliisilla olisi yöaikaan tärkeämpääkin tekemistä? Ohisaloltako nämä ohjeet tulevat?” oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi Twitterissä.

”Miten mielenosoittajat voivat tukkia pääkaupungin päätien useiksi tunneiksi ja leiriytyä kadulle? Miksi Maria Ohisalo sallitte tämän? Voiko jatkossa myös mikä muu tahansa mielenosoitus toimia samalla tavalla?” oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kysyy.

”Nyt Suomen poliisi toimiin ja Mannerheimintie auki. Saako tällä tavalla ihmisten arkea vaikeuttaa arvon poliisiministeri [sisäministeri] Maria Ohisalo?” kokoomuksen Timo Heinonen tviittaa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen sanoo Twitterissä, että tilanne on ”käsittämättömän absurdi”. Hän ihmettelee, miten Helsingin poliisi sallii mielenosoituksen jatkumisen eikä hajota sitä.

”Kuka muu, kuin vihreän sisäministerin suosima ilmastoliike saisi perustaa leirintäalueen yöksi Helsingin vilkkaimmin liikennöidylle kadulle ja poliisi vain katsoisi sivusta”, Tynkkynen ihmettelee.

Kokoomuksen Arto Satonen kommentoi, että mielenosoitukset kuuluvat demokratiaan, mutta teiden tukkiminen ja ihmisten liikkumisen vaikeuttaminen eivät kuulu.

”Ei voi ymmärtää”, Satonen kommentoi.

”Eipä tarvitse vihreiden ihmetellä kannatuksen putoamista, jos sisäministeri Maria Ohisalokin hyväksyy nämä elokapina-sekoilut”, perussuomalaisten Veikko Vallin sanoo.