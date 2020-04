Aterioiden nouto- ja kuljetustoiminta on sallittu.

Ravintolat hiljenivät koronarajoitusten myötä. Aterioiden nouto- ja kuljetustoiminta on sallittu.

Turkulaisen Bar Ö:n ravintoloitsija Tuomas Sara kertoo Yleisradiolle ytimekkäästi, mikä meni pieleen Marinin hallituksen lähtiessä tukemaan kriisialoja Business Finlandin ja ely-keskusten kautta.

”Tämä on isosti mokattu, kun on päätetty, että pitää tehdä jotain kehityshankkeita. Rahaa saavat ne, jotka osaavat kirjoittaa sen, mitä Business Finland haluaa kuulla”, Sara kommentoi.

Laki mahdollistaa Business Finlandille, koronatukien suurimmalle jakajalle, vain yritysten kehityshankkeiden tukemisen. Kuitenkin elinkeinoministeri Mika Lintiläkin (kesk) on myöntänyt, että suurempi tarve olisi nyt ollut suoralle kriisituelle. Business Finlandin valintaa hän on puolustanut kiireellä.

Teollisuusprofessori Arho Suominen on todennut Uuden Suomen haastattelussa, että hallitus antoi julkisuuteen väärän kuvan Business Finlandin mahdollisuuksista koronakriisin hoitamisessa.

Tuomas Sara kertoo Ylelle, että hän meinasi itsekin jättää tukihakemuksen tekemättä kehitysvaatimuksen vuoksi. Lopulta hän teki hakemuksen, ja sai tukea livestreamkeikkojen suunnitteluun. Sara kertoo Ylelle, että koska hän on toiminut tapahtumatuottajana, ei rahoitusjargonin pyörittely ollut vaikeaa. Muilla ravintoloilla on ollut vaikeampaa.

Ravintoloitsijat arvostelevat Ylellä, että ala on saanut odotella liian pitkään suoraa kriisitukea, jota hallitus on valmistellut. Paketin on arvioitu olevan noin 150 miljoonaa euroa, mitä ravintoloitsijat pitävät kohtuullisena summana.

Hallituksen odotetaan julkaisevan tietoa ravintolatuesta tällä viikolla. Esityksen viipymistä on ihmetelty hallituspuolueidenkin riveissä.