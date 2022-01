Covid-19-tautia aiheuttavan koronaviruksen poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta tulisi vakavasti harkita, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Uudelle Suomelle.

LUE MYÖS:

Tartuntatautilaissa tauti katsotaan yleisvaaralliseksi, jos se täyttää kolme kriteeriä: ensinnäkin taudin tarttuvuus on suuri, toiseksi tauti on vaarallinen ja kolmanneksi taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.

Omikron-variantin myötä esiin on noussut kysymys siitä, täyttyykö erityisesti kolmas kriteeri enää.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara vaati Uuden Suomen haastattelussa hallitukselta päätöstä siitä, onko korona yleisvaarallinen tartuntatauti jatkossakin.

LUE HAASTATTELU: Hallitukselta tuli ”aivan mahdoton yhtälö” työelämälle – Karanteeniongelma jättää nyt ihmisiä rahatta: ”Työnantaja on kärsinyt, tai sitten työntekijä kärsii”

Uusi Suomi kysyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä sairaalakuormituksesta sekä siitä, tulisiko covid poistaa yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta.

”Covidin poistoa yleisvaarallisten tartuntatautien listalta nykyisessä epidemiatilanteessa tulisi vakavasti harkita. Sikainfluenssaa kohdeltiin yleisvaarallisena tartuntatautina 2009 epidemian alkuvaiheessa, mutta se poistettiin listalta syksyllä 2009, jolloin siirryttiin epidemian ’torjuntavaiheesta’ epidemian ’lievennysvaiheeseen’. Covidin kanssa olisi todennäköisesti tarpeen menetellä samoin, muta tähän toki vaikuttavat myös yleisvaarallisuuteen osin perustuva rajoitustoimilainsäädäntö”, johtajaylilääkäri Pietilä vastaa sähköpostitse.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on toistaiseksi katsottu, että koronaviruksen poistaminen yleisvaarallisten tartuntatautien listalta ei ole tässä vaiheessa ajankohtaista.

Omikron ei ole vaaraton

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on sairaalahoidossa 18 potilasta vuodeosastolla. Heidän lisäkseen tehohoidossa on kuusi potilasta, joista kolme on omikron-tapauksia ja kolmesta ei vielä ole tarkempaa tietoa.

”Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on nyt uudelleen nousussa”, Pietilä kertoo.

”Käytännöllisesti katsoen kaikki sairaalaan nyt tulevat potilaat ovat omikronia.”

Pietilän mukaan esimerkiksi eilisistä potilaista 94,4 prosenttia oli omikron-tapauksia ja loput todennäköisimmin deltaa. Nyt sisällä olevista sairaalapotilaista 14 on omikron-tapauksia, neljä deltaa ja kuudesta ei vielä ole tietoa käytettävissä. Pietilän mukaan pcr-pikatesti ei Varsinais-Suomessa erottele tapauksia.

Mitä nämä osuudet kertovat omikronin vaarallisuudesta suhteessa deltaan ja aiempiin variantteihin?

”Omikron ei johda yhtä usein sairaala- tai tehohoitoon, mutta edelleen osalla tartunnan saaneista sen tekee. Omikroniakaan ei siis voida pitää vaarattomana varianttina. Ongelmaksi muodostuu omikron-tapausten deltaa suurempi määrä, jolloin sairaalahoitoon joutuu lopulta kuitenkin lukumääräisesti paljon potilaita”, Pietilä vastaa.

LUE SEURAAVAKSI: