Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky läksytti Euroopan unionia, puolustusliitto Natoa ja länsimaita toimettomuudesta turvallisuuspoliittisen kriisin kärjistyessä. Hän muistuttaa, että Ukrainan osalta kaikki alkoi jo vuonna 2013.

”Meidän kaikkien mielessä on kysymys siitä, miten me jouduimme tähän? Kriisiin, joka on jo kestänyt kauemmin kuin toinen maailmasota. Nyt on liian myöhäistä puhua Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin korjaamisesta, meidän on rakennettava uusi järjestelmä ennen kuin maksamme tilanteesta liian monien uhrien muodossa. Kahdeksan vuoden ajan Ukraina on toiminut eurooppalaisen turvallisuuden kilpenä”, Zelensky sanoi puheessaan Münchenin turvallisuuskonferenssissa lauantaina.

Zelensky korosti, että Krimin valtaus ja Donbasin miehitys ovat levinneet koko maailman ongelmaksi.

”Maailma tarvitsee nyt toimia, ei Ukraina. Eikö juuri Euroopan pitäisi kertoa, että EU on avoin Ukrainan jäsenyydelle? Sama koskee Natoa. Meille kerrotaan, että ovi on auki, mutta jos kaikki jäsenmaat eivät halua meitä mukaan, kertokaa se meille avoimesti. Ukraina ansaitsee vilpittömiä vastauksia. Me aiomme puolustaa maatamme joko liittolaisten avulla tai yksin.”

USA varoittaa

Aikaisemmin lauantaina puhunut Yhdysvaltain presidentti Kamala Harris varoitti Venäjää hyökkäyksen seurauksista. Harris korosti, että mahdollisella hyökkäyksellä olisi myös muita kuin taloudellisia seurauksia Venäjälle.

”Emme lopeta talouspakotteisiin. Sotilaallisen pelotteen vahvistamista on jo valmisteltu”, hän sanoi.

Zelensky toivoo sekä EU:ta että Yhdysvaltoja vähintään julkistamaan pakotelistansa jo nyt, ennen mahdollista hyökkäystä.

”Me emme tarvitse teidän pakotteita enää silloin, kun osa maastamme on miehitetty.”