Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on esitellyt tytärtään Kim Ju-aea useissa sotilastapahtumissa viime viikkojen aikana. Maan valtionmedia on kuvaillut häntä Kimin ”rakkaimmaksi tyttäreksi”. Julkiset esiintymisen ovat herättäneet spekulaatioita siitä, onko Kim Ju-ae Pohjois-Korean tuleva johtaja.

The New York Times muistuttaa, että vaikka Pohjois-Korea ei ole monarkia, valta on periytynyt Kimin perheessä toisen maailmansodan loppupuolelta lähtien. Hiljattain 39 vuotta täyttänyt Kim on pitänyt perheensä poissa julkisuudesta, ja tyttären esittely valtionmediassa vahvistaakin ensi kertaa sen, että diktaattorilla on lapsia.

Etelä-Korean tiedustelupalvelu arvioi, että Kim Ju-ae on 9- tai 10-vuotias ja Kimin toinen lapsi. Vanhin lapsista on todennäköisesti poika. Analyytikot huomauttavat, että tytär on selvästi valittu edustamaan julkisuudessa Kimin perheen tulevaa sukupolvea.

Spekulaatiot vahvistuivat entisestään, kun Kim Ju-ae ja Kim Jong-un vierailivat marraskuun lopulla ohjusinsinöörien luona. Valokuvissa Ju-ae kulkee käsikynkässä isänsä kanssa pukeutuneena mustaan turkiskaulukselliseen päällystakkiin.

”Kuvat ovat todennäköisesti osa huolellisesti valmisteltua suunnitelmaa näyttää pohjoiskorealaisille, että Kim Ju-aesta on tulossa [Kim Jong-unin] seuraaja”, sanoo Kimin perhettä pitkään tutkinut Cheong Seong-chang Etelä-Korean Sejong-instituutista.

Cheong sanoo CNN:lle, että myös edellinen johtaja Kim Jong-Il esitteli poikansa Kim Jong-unia seuraajanaan jo silloin, kun tämä oli vasta 8 vuoden ikäinen. Kim Jong-Il kertoi aikeista tukijoilleen esittäessään poikaansa ylistävän laulun hänen syntymäpäivillään.

Cheongin mukaan henkilökultin rakentaminen Kim Ju-aen ympärille puhuu selvää kieltä hänen tulevasta asemastaan maan johtajana, vaikka virallista tietoa asiasta ei olekaan. Mikäli tytär perii vallan isältään, hän tarvitsee armeijan vahvan tuen. Tätä edistää Kim Ju-aen esittely sotilastapahtumissa nuoresta iästä saakka, mitä on nyt alkanut tapahtua.

Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä vakuuttuneita tyttären statuksesta maan johtajan, kirjoittaa NBC News. Eteläkorealainen ministeri Kwon Youngse kyseenalaisti väitteet Kim Ju-aen roolista isänsä seuraajana. Hän muistutti Pohjois-Korean olevan patriarkaalinen yhteiskunta, minkä vuoksi naisen nouseminen maan ylimpään valta-asemaan herättää kysymyksiä.

Kaikki Kim-perheen johtajat ovat myös olleet miehiä. Ulkopuolisten tutkimusten mukaan vain murto-osa maan johtohahmoista on naisia, kuten Kim Jong-unin sisko Kim Yo Jong sekä ulkoministeri Choe Son Hui.