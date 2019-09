Kohu Jyrki Kataisen valinnasta Sitran uudeksi yliasiamieheksi otti uusia kierroksia viikonloppuna, kun oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen linjasi, että Sitran yliasiamieheltä tulisi vaatia tohtorin tutkintoa.

LUE TARKEMMIN: Tapaus Sitra kuohuttaa edelleen: ”Loppu poliittisen eliitin kavereja suosiville politiikalle”

Muun muassa Liike Nytissä vaikuttava viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner ja Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi puolustavat Kataisen valintaa.

”Sitran johtajavalinta oli sovittu poliittisesti jo aikoja sitten. Tuo ei tee Kataisesta mitenkään huonoa valintaa, Sitra saattaa hyvinkin kaivata nyt juuri noita yhteiskuntasuhteita”, Jungner kirjoittaa Twitterissä.

Näkkäläjärvi puolestaan sanoo, että jos päättäjiksi halutaan hyviä poliitikkoja, pitää politiikassa saatua osaamista myös arvostaa.

”Ottamatta kantaa hakijoiden väliseen paremmuuteen, niin on se kumma, jos EU:n ja Suomen kärkitehtävissä toimiminen ei toisi sellaista osaamista, jota Sitran johtamisessa tarvitaan.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen ihmettekee, pätevöittääkö politiikka mihinkään tehtävään, jos entinen pääministeri, komission varapuheenjohtaja ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja joutuu tiukkaan vaaliin Sitran johtajaa valittaessa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Keskustelun liikkeelle laittanut Jukka Kekkonen vastaa, että poliitikot ovat monessa asiassa erinomaisia asiantuntijoita.

”Ongelma on kuitenkin toisaalla; siinä, että he sivuuttavat ansioiltaan parempia hakijoita. Hyvää veljeä ei poliittinen eliitti helpolla hylkää.”

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Kekkosen mukaan Sitran hallituksen kokoonpanossa ei ole tarpeeksi laaja-alaista tutkimuksellista asiantuntemusta.

”Kansliapäälliköitä, hallitusammattilainen..Nyt tarvitaan analyysi laitoksen toiminnasta. Sitra ei saa olla väliaikainen palkkiovirka poliitikoille.”

”Kukaan ei ole väittänyt, että professori olisi automaattisesti huippupoliitikkojen parempi. Mutta Kataisen näytöt tieteen, tutkimuksen ja yliopistopolitiikan saralla ovat onnettomat. Lähes Sipilän tasoa”, hän jatkaa.

(Juttu jatkuu tviittien alla.)

Sitran hallintoneuvostossa istuva vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen kertoo, että Sitran yliasiamieheksi hakeneiden ansiovertailuissa arvioitiin soveltuvaa tutkintoa, johtamiskokemusta asiantuntijaorganisaatioiden tulosvastuullisesta johtamisesta, perehtyneisyyttä Sitran tehtäväalueisiin, yhteiskunnan toiminnan ja kehityssuuntien tuntemusta, uudenlaisten ratkaisujen hahmottamista, muutosprosessien läpivientiä, sidosryhmätyötä, verkostoja ja kansainvälisiä yhteyksiä, näkemyksellisyyttä yhteiskunnan haasteisiin ja kielitaitoa.

Kataisen lisäksi tehtävään haki professori Markku Wilenius. Katainen valittiin äärimmäisen tiukassa äänestyksessä, jonka tulos oli 5–4. Mari Holopainen äänesti Wileniuksen valinnan puolesta.

”Molemmilla on pitkä kokemus, mutta aika erityyppisistä asioista. Markku Wileniuksella on yli 20 vuoden kokemus tulevaisuuden tutkimuksen parissa ja hän on työskennellyt myös kansainvälisessä organisaatiossa. On näyttöjä tutkimuksen soveltamisesta, jota Sitran kaltaisessa organisaatiossa tarvitaan. En väitä, että tutkimusosaamista tarvitsisi jokaiseen tehtävään, mutta jos johonkin, niin näen että tällaiseen ajatushautomoon”, Holopainen kommentoi Uudelle Suomelle perjantaina.