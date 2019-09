Pääministeri Antti Rinne kommentoi Ylen haastattelutunnilla taannoista brexit-lausuntoaan, joka herätti huomiota Britanniaa myöten. Rinteen uutisoitiin julistaneen brexit-ehdotuksille takarajan, joka itse asiassa päättyy tänään maanantaina.

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki nosti asian esiin pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina ja kysyi, oliko lausunto loppuun asti harkittu. Rinne huomautti, että hän itse ei ole käyttänyt termiä ”takaraja”.

”Minä olen sanonut vain näin, että olisi äärimmäisenä tärkeää, että syyskuun loppuun mennessä saataisiin kirjallinen esitys Britannialta, jotta voidaan oikeudellisesti arvioida tätä tilannetta”, Rinne vastasi kysymykseen pääministerin haastattelutunnilla.

”Se oli myöskin Ranskan presidentin lausunto.”

Rinteen mukaan molemmat ovat olleet huolissaan tilanteesta.

”Kysymys on siitä, että molemmat olemme olleet hyvin huolissamme siitä, että tuleeko muutamaa tuntia ennen kuin tämä brexit on toteutumassa, niin tuleeko sitten joku esitys siitä, jota oikeudellisesti on täysin mahdotonta tuossa aikataulussa arvioida.”

Rinteen mukaan syyskuun loppu tuli siitä, että tällöin on 31 päivää aikaa arvioida mahdollisia esityksiä. Hän toteaa jutelleensa asiasta lauantaina pitkään EU:n brexit-pääneuvottelijan Michel Barnierin kanssa.

”Hän näkee samalla tavalla, että nyt pitää tulla konkreettisia esityksiä, jotta niitä voidaan oikeudellisesti arvioida, mitä ne tulevat tarkoittamaan ihan eurooppalaisten tavallisten ihmisten näkökulmasta, yritysten näkökulmasta.”

Sama koskee Rinteen mukaan yrityksiä Britanniassa. Suomi toimii tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaana.

Kärki kysyi Rinteeltä vielä, oliko Barnier samaa mieltä myös siitä, että kirjallisten ehdotusten on tultava syyskuun loppuun mennessä.

”Huomenna on syyskuun loppu ja ei näytä tulevan kirjallisia esityksiä”, pääministeri sanoi haastattelutunnilla eilen sunnuntaina.

Britannian on määrä lähteä Euroopan unionista lokakuun lopussa, mutta jo aiemmin on spekuloitu sillä, että Britannia saattaa pyytää EU:lta lisäaikaa. Rinne toteaa sanoneensa lauantaina, että hänen mielestään on järkevää myöntää Britannialle lisäaika, jos pyyntö tulee.

Rinne kommentoi haastattelutunnilla myös rahoituskehysneuvotteluita. Parhaillaan neuvotellaan EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä eli vuosien 2021–2027 budjetista.

Rinteen mukaan tilanne on tällä hetkellä se, että kaikki EU-maat ovat valmiita kytkemään oikeusvaltioperiaatteet EU:n rahoituskehykseen – mukaan lukien Unkari ja Puola, joita on arvosteltu oikeusvaltioperiaatteiden rikkomisesta.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki EU-maat ovat valmiita hyväksymään sen, että EU-budjetin vaarantaviin toimintoihin liittyen ollaan valmiita kytkemään ehdollisuus oikeusvaltioperiaatteen ja monivuotisen rahoituskehityksen ympärille.”

Arvio perustuu tämänhetkiseen neuvottelutilanteeseen ja tietoihin eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) käymistä neuvotteluista.

”Tämänhetkinen arvio hänen työnsä pohjalta on se, että yksikään jäsenvaltio ei ainakaan suoranaisesti vastusta sitä, että monivuotinen rahoituskehys ja oikeusvaltioperiaate sen rahoituskehyksen ja budjetin suhteen kytketään toisiinsa.”

