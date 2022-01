Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on varmistettu kymmenen omikron BA.2-varianttia eli omikronin uusimman version aiheuttamaa koronatartuntaa.

Omikron BA.2-variantti on omikronvariantin alalinja, joka on levinnyt maailmalla nopealla vauhdilla. Esimerkiksi Tanskassa variantti on jo syrjäyttänyt alkuperäisen omikron BA.1-variantin.

"Jopa 98 prosenttia päivittäin diagnosoimistamme koronatartunnoista on tänä vuonna ollut omikron BA.1-variantin aiheuttamia. Viime viikolla huomasimme PCR-seulontatestimme positiivisissa tuloksissa muutoksia, jotka viittasivat mahdolliseen omikron 2-varianttiin”, yks Laboratorioiden ylilääkäri Tytti Vuorinen sanoo tiedotteessa.

”Olemme nyt varmistaneet kymmenen omikron 2-virusvariantin aiheuttamaa tartuntaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella", Vuorinen sanoo.

Löydökset ovat eri puolilta sairaanhoitopiiriä. Tietoa tartuntojen alkuperästä ei ole.

"Koskaan aikaisemmin minkään mikrobin ominaisuuksia ei ole tällä tavoin seurattu maailmanlaajuisesti ja tiedotettu reaaliaikaisesti. Ovathan nämä tällaiset virusbongauksen MM-kilpailut”, Tyks Laboratorioiden johtaja Antti Hakanen sanoo.

”Olemme jatkossakin hereillä mikrobien suhteen.”

Koronaviruksesta on Hakasen mukaan tiiviillä seurannalla opittu, että uusi variantti syrjäyttää nopeasti vanhan valtavariantin, kuten omikron BA.1 teki deltalle.

”Olemme jatkossakin hereillä mahdollisten uusien varianttien ja kaikkien muidenkin mikrobien suhteen.”

Omikron BA.2-variantin ominaisuuksista ei vielä ole tutkittua tietoa, mutta varhaiset havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että sen aiheuttama tauti ei liene vakavampi kuin omikron BA.1-variantin aiheuttama.

Uusi alavariantti voi kuitenkin pitkittää meneillään olevaa tautiaaltoa, Tyksin tiedotteessa arvellaan.

