Koronaepidemiaa ei enää voi kuvata Suomessa samoilla tunnusluvuilla kuin aiemmin, katsoo ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Tautia on hyvin vähän rokotetuilla ja ilmaantuvuudet ovat korkeita rokottamattomassa väestössä, mutta toisaalta sairaalahoidon kuormitus ei juuri kasva tartuntamäärien kasvaessa esimerkiksi lasten osalta, Helve kuvasi tiedotustilaisuudessa tänään.

”Tästä syystä tätä epidemiaa ei oikein voi kuvata niillä samoilla indikaattoreilla tai tunnusluvuilla, joita olemme aikaisemmin käyttäneet”, Helve sanoi.

”Tätä kautta alamme hiljalleen korvata osaa vanhoista tunnusluvuista uudemmilla.”

Ensimmäinen esimerkki tästä nähtiin päivän koronatieodotustilaisuudessa. Helve ei enää esitellyt päivittäisten todettujen uusien tapausten määrä eiliseltä.

”Se lukema nyt puuttuu. Eiliseltä se on hieman alle 500.”

”Tauti itsessään ei ole muuttanut muotoaan”, Helve sanoi.

Helve uskoo, että suuri osa positiiviset tapaukset saadaan Suomessa yhä hyvin kiinni.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi, että nyt pyritään kehittämään uusia tapoja kuvaamaan alueellista koronatilannetta ja tilannetta eri väestöryhmissä.

”Yleiskuva valtakunnallisella tasolla viime viikolta kuitenkin on sama kuin edellisellä”, Voipio-Pulkki sanoi.

”Epidemian hidas supistuminen jatkuu, ja sairaalahoidon tarve on ennallaan.”

Tapausmäärät laskussa

Uusien koronatapausten määrä vähenee Suomessa edelleen, mutta tartuntoja todetaan vielä paljon. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin yhteensä 3 842, mikä oli noin 300 tapausta vähemmän kuin edeltävällä viikolla, jolloin tapauksia todettiin 4 175.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia tartuntoja ilmaantui 145 sataatuhatta asukasta kohden, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 172 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronavirustestejä tehtiin viime viikolla yli 169 000 kappaletta. Positiivisten testien osuus testatuista näytteistä on edelleen pienentynyt ja oli viime viikolla noin 2,3 prosenttia. Todetuista tartunnoista 5 prosenttia oli peräisin ulkomailta ja 0,3 prosenttia näistä tartunnoista seuranneita jatkotartuntoja.

”Viiveetön tartunnanjäljitys ja karanteenitoimet ehkäisevät tehokkaasti jatkotartuntoja. Viikolla 35 karanteeniin asetettiin 11 849 henkilöä, eli melkein saman verran kuin edeltävällä viikolla”, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa todetaan.

Asiantuntijat ovat viime aikoina vaatineet hallitukselta testausstrategian muutosta, sillä koronajäljitys on ollut ylikuormittunut.

Toinen rokoteannos 61,3 prosentilla

Yli 12 vuotta täyttäneestä Suomen väestöstä 82,4 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, ja 61,3 prosenttia toisen annoksen.

”Verrattuna rokotettuihin henkilöihin, rokottamattomalla on selvästi suurempi riski saada tartunta ja myös oireinen koronavirustauti. Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana tartuntoja on ilmaantunut suhteellisesti eniten rokottamattomien, 10–49-vuotiaiden henkilöiden keskuudessa, noin 400 tapausta 100 000 henkilöä kohden. Sen sijaan täyden rokotussarjan saaneilla tartuntoja on kaikissa ikäryhmissä ilmaantunut hyvin vähän, ja ensimmäisen annoksen saaneillakin ilmaantuvuus oli useimmissa ikäryhmissä alle puolet rokottamattomien ilmaantuvuudesta.”

Erikoissairaanhoidon kuormitus on pysynyt viimeisten viikkojen aikana ennallaan. Kuormitus on noin kolmasosa kevään 2020 huippujaksoihin verrattuna. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

Koronapotilaita oli keskiviikkona 8.9. sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan yhteensä 98, joista perusterveydenhuollon osastoilla 25, erikoissairaanhoidon osastoilla 51, ja teho-osastoilla 22 potilasta. Tautiin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä ilmoitettu yhteensä 1 039.

