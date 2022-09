Oppositiopuolue kokoomuksen edustajat ja pääministeri Sanna Marin (sd) kävivät eduskunnan kyselytunnilla torstaina jälleen väittelyä hoitoalasta – ja syypäistä nykyiseen tilanteeseen.

Molemmat syyttävät toisiaan hoitoalan ongelmista, joihin lukeutuvat niin yltyvä henkilöstöpula, hoidon laadun puutteet kuin myös molempiin kytkeytyvä työtaistelu lakonuhkineen.

Hallitus on pyrkinyt parantamaan hoitoalan henkilöstötilannetta sitovan hoitajamitoituksen kiristyksellä, mutta nyt mitoitus uhkaa sulkea – ja on jo sulkenut – hoitopaikkoja, jotka eivät saa kokoon riittävää työvoimaa.

Pääministeri Marin puolusti mitoitusta keskiviikkona Kuntaliiton paneelissa kääntämällä katseet edellisiin hallituskausiin ja kokoomukseen. Hän myönsi, että täyttä 0,7:n mitoitusta voidaan joutua hieman lykkäämään, mutta ei ”hamaan tulevaisuuteen”. Sen sijaan hän kyseenalaisti, onko kokoomus ylipäätään halukas toteuttamaan mitoitusta.

”Kokoomuksen vastaus on se, ettei tehdä mitään. Ei mitoituksia, ei lisää koulutuspaikkoja, ei paranneta palveluita ja jätetään ikäihmiset heitteille”, Marin syytti paneelissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko nosti syytöksen esiin eduskunnan kyselytunnilla.

”Kuinka te kehtaatte puhua näin potaskaa? Miten se on mahdollista, ja mihin te perustatte tämän teidän virkkeenne ja nämä lauseet? Haluan siihen vastauksen”, Risikko vaati.

Marin käytti tilaisuuden hyväkseen.

”Kokoomus on ollut hallitusvastuussa erittäin pitkään, ja sinä aikana tämä tilanne on vain pahentunut. Tämä hallitus on pitkästä aikaa ensimmäinen hallitus, joka tekee aidosti laadullisia parannuksia vanhustenhoivaan. Ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on pitkästä aikaa vanhustenhoidon laatua parantava uudistus. Tämänkaltaisia uudistuksia ei kokoomusvetoisilta eikä sellaisilta hallituksilta, joissa kokoomus on ollut mukana, ole nähty.”

Marinin mukaan vanhustenhoivan tilanne on ollut kestämätön, koska kokoomuksen hallitusaikana ”on leikattu hoitajien ja muiden julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja, on kurjistettu tilannetta, on ajettu niin hoitajat kuin muutkin julkisen puolen työntekijät sellaiseen tilanteeseen, että he tuntevat, että he eivät enää jaksa”.

Kokoomuksen Risikko vastasi torstai-illan tiedotteessaan pääministeri Marinille. Hän toteaa, että ”kokoomuksen vahtivuorolla 2007–2011 käynnistettiin vanhuspalveluiden kokonaisuudistus ja vanhuspalvelulain valmistelu”.

”Kokoomuslaisen opetusministerin johdolla myös lisättiin tuntuvasti opiskelupaikkoja terveysalan osaajien lisäämiseksi. Kokoomus on sitoutunut vanhuspalveluiden parantamiseen”, Risikko sanoo tiedotteessa.

”On epärehellistä syyttää kokoomusta tilanteesta. Vuodesta 2011 SDP ja keskusta ovat vuoroin olleet vastuussa ja pitäneet hallussaan vanhuspalveluista vastanneen ministerin salkkua.”

Orpo Marinille: ”Ette te voi sanoa noin”

Pääministeri Marin huomautti kyselytunnilla lisäksi, että ”kokoomus tuli tämän lainsäädännön taakse täällä eduskunnassa pitkän, pitkän väännön jälkeen”. Marinin tulkinnan mukaan puheenjohtaja Petteri Orpo myös vihjasi keskiviikon paneelissa, että kokoomus olisi vetämässä tukensa pois hankkeelta.

Orpo oli eri mieltä.

”Arvoisa pääministeri, ette te voi sanoa noin. Minä en eilisessä keskustelussa sanonut, että hoitajamitoituksesta pitäisi luopua. Minä sanoin sen saman, minkä on sanonut ministeri [Aki] Lindén (sd), että sitä ei pystytä nyt tässä aikataulussa tuomaan voimaan. Samoin on sanonut ministeri [Annika] Saarikko (kesk). Sanoin sen aivan selkeästi. Miksi te vääristelette toisten sanomisia?”

Juttu jatkuu kuvan alla.

Petteri Orpo ja Sanna Marin. Arkistokuva. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Orpo käänsi huomion menneestä nykyhetkeen. Tällä hetkellä ei tarjolla ole riittävästi hoitajia, jotta hoitajamitoitus voisi tulla ensi keväänä koko voimallaan voimaan, hän jatkoi.

”Kun hoitajia ei ole riittävästi, niin tällä hetkellä kotihoidossa ei ole riittävästi hoitajia. 3 000 ympärivuorokautisen hoivan paikkaa on suljettuna, koska ei ole riittävästi hoitajia. Tämä on tosiasia. Se on se tilanne, mikä on nyt. Te olette olleet vastuussa kohta neljä vuotta tämän asian hoitamisesta”, kokoomusjohtaja sanoi.

”Teidän tehtävänne on laittaa nämä asiat kuntoon tänään. Vanhukset voivat huonosti tänään.”

Marin puolestaan vaati Orpolta suoraa vastausta kysymykseen, onko kokoomuksen sitoutunut 0,7:n mitoitukseen.

”Olemme sitoutuneet. Me olemme sitoutuneet, mutta minä haluan käydä keskustelua siitä, että hallitus on itse usealla suulla sanonut, että hoitajamitoitusta ei voida tuoda suunnitellussa aikataulussa voimaan, koska ei ole riittävästi hoitajia. Ja koska hoitajamitoitus on jo nyt kun sitä on kiristetty, johtanut siihen, että vanhustenpalvelut ovat huonommassa tilassa kuin ne ovat olleet kertaakaan modernin Suomen historiassa.”

”Te voitte aina sättiä kokoomusta kaikesta, mutta tosiasia on se, että te olette hallituksessa ja te olette olleet siellä neljä vuotta. Tämä oli teidän keskeinen vaalilupauksenne. Hoitakaa tämä asia kuntoon”, Orpo jatkoi.

Marin katsoi saaneensa kokoomukselta tärkeän lupauksen. Eduskuntavaalit ja uuden hallituksen aika odottavat keväällä.

”Minä painan tämän päivämäärän mieleeni: 15. syyskuuta 2022 Petteri Orpo lupasi tässä salissa, että te pidätte kiinni 0,7:n hoitajamitoituksesta. Kiitoksia! Minä muistan tämän lupauksen ja nyt meillä on siitä eduskunnan pöytäkirjoissa mustaa valkoisella, että te lupasitte, että te pidätte kiinni 0,7:n hoitajamitoituksesta, 15. syyskuuta 2022. Tämä oli erittäin tärkeä viesti, ja nyt me voimme kaikki olla sitä mieltä, että tämä tulee voimaan. Aikataulua me voimme katsoa, mikä on realistista, mutta tämä tulee voimaan — niin te tänään lupasitte”, Marin julisti.

