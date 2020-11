Yli sata republikaaniasiantuntijaa on vaatinut republikaanien kongressiedustajia painostamaan Donald Trumpia myöntämään tappionsa presidentinvaaleissa.

Aiemmin virkamiehinä työskennelleet kansallisen turvallisuuden asiantuntijat ovat esittäneet vetoomuksen kirjeessä, jonka Washington Post on julkaissut ensimmäisenä. Avoin kirje on päivätty eiliselle. Sittemmin Trump on sallinut vallanvaihtoprosessin käynnistämisen.

Asiantuntijat varoittivat kirjeessä, että Trumpin toiminta on ”vakava uhka” Amerikan demokraattiselle prosessille ja kansalliselle turvallisuudelle. Allekirjoittajajoukko viittaa siihen, ettei Trump ole myöntänyt tappiotaan ja sallinut vallanvaihtoprosessin aloittamista.

Trump ei esimerkiksi ole aiemmin päästänyt vaalit voittanutta Joe Bidenia presidentin tiedonantoihin, joissa annetaan tiedusteluraportit päivittäin. CNN kuvaili aiemmin, että kyseessä on yksi presidenttiehdokkaan ensimmäisistä oikeuksista vaalien voittamisen jälkeen.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa entinen kotimaan turvallisuuden ministeri Tom Ridge, CIA:n entinen pääjohtaja Michael Hayden, entinen puolustusministeri Chuck Hagel sekä useiden aiempien presidenttien hallinnon korkeat virkamiehet.

Allekirjoittajien mukaan presidentti Trumpin jatkuvat pyrkimykset kyseenalaistaa vaalien luotettavuus ja sekaantua valtion vaaliprosesseihin heikentävät Yhdysvaltain demokratiaa ja uhkaavat vahingoittaa maan instituutioita. Heidän mukaansa republikaanien tulisi vastustaa voimakkaasti presidentin vaarallisia pyrkimyksiä pelotella valtion vaalivirkailijoita ja vääristellä vaaliprosessia.

Turvallisuusasiantuntijat huomauttavat, ettei Trump ole esittänyt todisteita laajamittaisesta vilpistä tai muista merkittävistä rikkeistä ja lähes kaikki presidentin kampanjatiimin oikeusjutut eri osavaltioissa on hylätty nopeasti.

Turvallisuusasiantuntijoiden mukaan Trumpin toiminta vaarantaa lisäksi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden aikana, jolloin Yhdysvalloilla on vastassaan globaali koronapandemia sekä terroristiryhmiä ja muita voimia. Heidän mukaansa Bidenin voitto on ollut selvää jo yli kahden viikon ajan.

"Vaalit ovat ohi, lopputulos varma”, kirjeessä todetaan.

Allekirjoittajien mukaan loppujenkin republikaanien on nyt aika laittaa politiikka syrjään ja vaatia presidentti Trumpia lopettamaan demokratian vastaiset ponnistelunsa ja aloittamaan sujuva ja hallittu vallanvaihdos. He varoittavat, että rohkaisemalla Trumpin jarrutustaktiikkaa tai pysyttelemällä vaiti republikaanijohtajat vaarantavat Yhdysvaltain demokratian ja kansallisen turvallisuuden.