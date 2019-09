Oppositiopuolue kokoomuksen riveissä hämmästellään välikohtausta kansanedustaja Merja Kyllösen (vas) ja pääministeri Antti Rinteen (sd) esikunnan välillä.

Entinen liikenneministeri Kyllönen arvosteli Rinnettä jopa poikkeuksellisen kovin sanoin Kansan Uutisten haastattelussa. Kyllönen toteaa lehdelle, ettei aivan tiedä, mitä ajattelisi keväällä muodostetun hallituksen toiminnasta ja pääministerin sekoilusta. Vasemmistoliitto on sdp:n hallituskumppani keskustan, vihreiden ja rkp:n ohella.

Erityisesti Kyllöstä ovat hämmentäneet Rinteen sekavat lausunnot asioista, joihin pääministerin ei suoranaisesti ole ollut syytä puuttua, kuten Postin tes-kiista. Kyllösellä ei ole mitään Rinnettä vastaan, mutta hän ihmettelee, ”tarvitseeko itse heittää miinoja omalle tielle”. Kyllösen mielestä hallituksen sisällä voisi keskustella viestintäkuvioista.

”En tiedä mitä ajattelisin, jos haluaa antaa oppositiolle lapaan aika helppoja syöttöjä. Itse tässä ajetaan päin seinää”, Kyllönen sanoo haastattelussa.

”Ehkä pääministerillä on sama ongelma kuin minulla. Liika rehellisyys tuo sammakot suusta ennen kuin on miettinyt, mitä sanoo. Kaikkea, mitä ajattelee, ei kannata sanoa ääneen ainakaan, jos on pääministeri.”

Kovasanaisen haastattelun jälkeen Helsingin Sanomat (HS) on kertonut, että pääministerin esikunnasta otettiin yhteyttä Kyllöseen. Kyllönen toteaa HS:lle halunneensa tuoda esiin asioita, jotka häiritsivät häntä.

”Me käsittelimme tämän ryhmässä enkä varmaan koskaan enää piiskaa pääministeriä”, Kyllönen sanoi HS:lle torstaina iltapäivällä eduskunnassa.

”Olen saanut terveiset pääministerin konttorista, että tuntuu pahalta, kun arvostellaan hallituksen sisältä. Minusta kritiikki oli aiheellista ja paikallaan”, Kyllönen sanoi HS:lle.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen (kok) ja Arto Satonen (kok) kiinnittävät asiaan huomiota Twitterissä.

”Nyt on kovat otteet. Arvostelu vaimennetaan!” Heinonen ihmettelee.

”Merja Kyllönen arvostelee voimakkaasti pääministeri Antti Rinteen lausuntoja. Kieltämättä puheet ikkunasta kurkistelevista postimiehistä jne. ovat olleet surkuhupaisia. Paljon vakavampaa kuitenkin on, että Rinteen politiikka ajaa Suomen pysyvän velkaantumisen tielle!” Satonen puolestaan tviittaa.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ja aiemmin Jyrki Kataisen (kok) kabinettipäällikkönä työskennellyt Juho Romakkaniemi niin ikään hämmästelee tilannetta.

”Jännä ajatus, että vaikka pääministeri päästelisi (siis omissa nimissään, ei hallituksen) kuinka omituisia avauksia, niin hallituspuolueiden kansanedustajat eivät saisi niitä moittia”, Romakkaniemi huomauttaa Twitterissä.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok) poliittinen avustaja Tuomas Tikkanen kuvailee tilannetta yhdellä sanalla, ”kurinpalautus”.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jukka Manninen puolestaan toteaa, että Kyllösellä oli ”vissi pointti”. Hän puhuu tuen antamisesta äänille, joita koetetaan vaientaa.