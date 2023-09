Entisen pääministerin Sanna Marinin (sd) tuleva työnantaja Tony Blair -instituutti on voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii yli 30 maassa.

Instituutti nousi esiin torstaina sen jälkeen, kun SDP:n eduskuntaryhmä tiedotti Marinin siirtyvän instituutin strategiseksi neuvonantajaksi. Keväällä kolmannelle eduskuntakaudelle Pirkanmaan vaalipiiristä valittu Marin hakee eroa kansanedustajan tehtävästä.

Instituutin on perustanut Britannian entinen pääministeri Tony Blair. Vuonna 2017 perustettu instituutti neuvoo hallituksia ja poliittisia johtajia strategisissa politiikkalinjauksissa ja politiikan toimeenpanossa.

”Tehtävämme on auttaa poliittisia päättäjiä maailmalla muuttamaan kansalaistensa elämää. Sanna Marin tietää tarkalleen, kuinka se tehdään”, Blair sanoo instituutin tiedotteessa.

Kuvia lasijunista

The Guardian -lehden haastattelussa kuusi vuotta sitten Blair sanoi, että instituutin tehtävänä on täyttää poliittista keskustaa ja ”kamppailla autoritaarista populismia vastaan”.

Tuolloin Blair varoitti siitä, että mikäli maltilliset politiikantekijät eivät ota ryhtiliikettä, liberaali demokratia saattaa olla uhattuna.

”Välinpitämättömyys liberaalia demokratiaa kohtaan on alkanut muodostua osassa Eurooppaa”, Blair sanoi The Guardianille vuonna 2017.

The Economist -lehden mukaan instituutilla on ollut toimintaa erityisesti Aasiassa ja Afrikassa. Lehden mukaan vuonna 2021 instituutti työllisti yli 800 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 81 miljoonaa dollaria, eli noin 76 miljoonaa euroa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Johtaja. Tony Blair toimi Britannian pääministerinä vuosina 1997–2007. Kuva: Filipe Bispo/Fotoarena via ZUMA Press

The Economistin mukaan instituutti on kasvanut perustamisestaan lähtien huomattavan nopeasti verrattuna konservatiivisiin ajatushautomoihin Britanniassa. Toisaalta Tony Blairin mukaan instituutti on ”paljon enemmän kuin vain ajatushautomo”.

Instituutti on suositellut Economistin mukaan Britannian lähentymistä EU:n kanssa. Lisäksi se on ajanut koko hallinnon palvelujen vahvaa digitalisoimista Britanniassa.

”Ympäri hallia on kuvia futuristisesta Britanniasta, jossa on lasikattoisia junia ja aurinkovoimalla toimivia kaupunkeja”, kirjoittaa Economist instituutin päämajasta Lontoossa.

Tony Blair ei nosta palkkaa instituutista. Hän on eri lähteissä kertonut omistavansa noin 80 prosenttia ajastaan instituutille.

Rahaa venäläisoligarkilta

Tony Blairin instituutti kerää rahoitusta ympäri maailman, muun muassa Yhdysvaltojen ulkoministeriöltä, Kanadan hallitukselta, Afrikan maista ja liikemiehiltä, kertoo Financial Times.

Vuonna 2018 rahoituksesta nousi kohu, kun paljastui, että instituutti oli saanut rahaa Saudi-Arabian silloisen kulttuuriministerin alaisilta järjestöltä. The Telegraphin mukaan instituutti sai saudirahaa noin 9 miljoonaa puntaa, eli noin 10 miljoonaa euroa.

The Guardianin mukaan instituutin yhteistyö Saudi-Arabian hallinnon kanssa jatkui toimittaja Jamal Khashoggin vuonna 2018 tapahtuneesta murhasta huolimatta.

Lisäksi viime vuoden lokakuussa Daily Mail paljasti, että Blairin instituutti on ottanut rahaa venäläiseltä oligarkilta Moshe Kantorilta, joka sittemmin joutui sanktioiden kohteeksi.

Instituutista kerrottiin Daily Mailille, ettei se enää viime vuonna ottanut Kantorilta rahaa vastaan. Instituutti ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, oliko lahjoitusrahoja palautettu myöhemmin.

