Viime vuonna tehtiin yhteensä 13,2 miljoonaa kotimaan kaukoliikenteen junamatkaa, VR tiedottaa. Matkojen määrä on noin 58 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 ja noin 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

”Loma- ja vapaa-ajanmatkustuksen vilkastuminen näkyy positiivisesti koko vuoden luvuissa, minkä kruunaa heinäkuussa tehty kaikkien aikojen kuukausikohtainen matkamääräennätys 1,4 miljoonaa matkaa”, rautatieyhtiön toimitusjohtaja Elisa Markula sanoo tiedotteessa.

Matkamäärät eivät kuitenkaan vielä yltäneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Markulan mukaan tämä johtuu erityisesti aiempaa vähäisemmästä työ- ja liikematkustuksesta.

Vuonna 2022 tavaraa kuljetettiin rautateitse 29,7 miljoonaa tonnia, joka on viidenneksen vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Kotimaan rautatiekuljetusten volyymit laskivat prosentin ja kansainvälinen liikenne vähentyi 55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

”Takanamme on hyvin poikkeuksellinen vuosi. Idän tavaraliikenteemme on päättynyt ja kuljetusmäärien vähentymistä on pystytty osin paikkaamaan lisääntyneillä kotimaan kuljetuksilla. Etenkin raakapuukuljetuksissa on ollut erinomaista positiivista virettä, ja syksyn aikana olemme kuljettaneet raakapuuta kotimaassa ennätysmääriä”, Markula sanoo.

Rataverkon kunto luo ongelmia

Joulukuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yhteensä 1 211 000 matkaa, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuoden 2021 joulukuussa ja noin 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Kaukoliikenteen joulukuun täsmällisyys oli 74,3 prosenttia. Ensisijaiset myöhästymiskirjautumiset jakautuivat radasta johtuviin syihin (36 %), muihin syihin (35 %) ja niin kutsuttuihin VR-syihin (29 %).

”Ratavikojen aiheuttamat myöhästymiset kaukoliikenteessä ovat vuosi vuodelta kasvussa johtuen rataverkon heikosta kunnosta, johon kohdistuu paljon korjausvelkaa”, Markula huomauttaa.

Tilanne voi vaikuttaa junan suosioon liikkumismuotona, Markula katsoo. Tämän vuoksi hän peräänkuuluttaa asiaan ”pikaista parannusta”.

Lähiliikenteessä VR:n joulukuun täsmällisyys oli 90 prosenttia.