Kiinan erityishallintoalue Hongkong on ilmoittanut sulkevansa rajojaan manner-Kiinasta tulevilta matkustajilta. Rajan ylittävien luotijunien ja lauttojen liikennöinti lopetetaan toistaiseksi torstaina, Hongkongin johtaja Carrie Lam ilmoitti kasvosuoja naamallaan.

Lisäksi manner-Kiinan asukkaille lakataan myöntämästä matkustuslupia ja manner-Kiinan sekä Hongkongin välisten lentojen määrä puolitetaan.

Seitsemän miljoonan asukkaan Hongkong on merkittävä finanssikeskus, ja tiiviisti rakennettuna ja asutettuna tarjoaisi erinomaiset olosuhteet viruksen leviämiselle. Esimerkiksi SARS-virus tappoi Hongkongissa yli 280 ihmistä vuonna 2003, CNN kertoo.

Yli sata ihmistä on kuollut uuteen koronavirukseen Kiinassa, ja vahvistettuja tartuntoja on jo yli 4500. Virus on levinnyt myös maailmalle, mutta Kiinan ulkopuolella vahvistettuja tartuntoja oli tiistaina vain noin 50.

