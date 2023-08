Valtiovarainministeri Purran mielestä perussuomalaisten iskeminen pääkirjoituksissa ja kolumneissa on puolueelle normaali asiaintila.

Riikka Purra. Valtiovarainministeri Purran mielestä perussuomalaisten iskeminen pääkirjoituksissa ja kolumneissa on puolueelle normaali asiaintila.

Riikka Purra. Valtiovarainministeri Purran mielestä perussuomalaisten iskeminen pääkirjoituksissa ja kolumneissa on puolueelle normaali asiaintila.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä syyttää mediaa pääministerikultin ylläpitämisestä Sanna Marinin (sd) hallituksen aikana. Mäkelän mielestä edellisestä pääministeristä tehtiin mediassa sankari ja luotiin tarina, jossa ”hallituksessa tehtiin vain hyviä ja kauniita asioita ja negatiiviset asiat johtuivat ulkoisista kriiseistä”.

”Oppositiota kyllä arvosteltiin”, Mäkelä väitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa.

Mäkelä myös väittää, että useimmat suomalaistoimittajat olisivat tyytymättömiä vaalitulokseen, mikä näkyy hänen mielestään kesän uutisoinnissa.

”Uuden sukupolven toimittajat ovat paitsi vahvasti vihervasemmistotaustaisia ja haluavat journalismillaan muuttaa maailmaa, eivät niinkään raportoida siitä. Se on nyt näkyvissä lähes kaikessa uutisoinnissa”, Mäkelä sanoi.

Samoilla linjoilla oli myös perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, jonka mukaan puolue ei voi vaikuttaa ”hallituksen ulkopuolelta tulevaan hakkaamiseen ja uusien ongelmien keksimiseen”.

”Eikä pidä yrittääkään. Kun mikään ei kuitenkaan auta, ei kannata energiaa siihen tuhlata”, Purra sanoi.

LUE MYÖS:

Purran mielestä perussuomalaiset on aina ollut samankaltaisessa tilassa, eikä puolue ole koskaan saanut kiitosta tai neutraalia hyväksyntää toiminnastaan, olemuksestaan tai tavoitteistaan.

”Se, että meitä isketään pääkirjoituksissa, kolumneissa ja politiikkapaneeleissa on meille täysin normaali asiaintila. Tänä kesänä se on noussut uusiin korkeuksiin hallitukseen osallistumisen myötä, mutta kyseessä on kuitenkin normaali asiaintila”, Purra sanoi.

Purra myös kuvaili median toimintaa ”ulkopuoliseksi hyökkäykseksi” ja ”horjuttamiseksi”.

LUE MYÖS:

Viime päivinä kovaa mediakritiikkiä on esittänyt myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, joka sanoi Helsingin Sanomille uutisoinnin menneen ”aivan överiksi”. Ranteen mielestä median pitäisi ottaa työhönsä ”raikas ja uusi ote” sekä katsoa perussuomalaisia ”ilman minkään värisiä silmälaseja”.

”Oletteko ikinä nähneet, että jokin ihana ylistyslaulu olisi jostain meidän edustajasta? No ei, vaan se on sitten joku ikävä suruvirsi, joka tuolla kerrotaan sitten”, Ranne sanoi HS:lle.

”Media ei ole osapuoli”

Tampereen yliopiston professori Pekka Isotalus korosti elokuun alussa Uudelle Suomelle, ettei median toimintaa säädellä ulkopuolelta, vaan päätäntävalta on toimituksissa. Isotaluksen mukaan perussuomalaiset ovat jopa vaikuttaneet yllättyneiltä siitä, että heidän toimintaansa tarkastellaan yhtäkkiä suurennuslasilla.

”Mielestäni on ymmärrettävää, että kun puolue on hallitusvastuussa, niin silloin etsitään kaikenlaista puolueen taustasta ja ministereiden taustasta”, Isotalus sanoi.

Esimerkiksi uutisointi pääministeri Sanna Marinin juhlimiskohuista herätti runsaasti syytöksiä ajojahdista, ja pääministeri itse vetosi ajoittain mediaan uutisoinnin hillitsemiseksi. Isotaluksen mukaan samankaltainen tilanne toistui Marinin valtion rahoilla maksetuista aamiaisista kerrottaessa.

Isotalus muistuttaa myös siitä, että perussuomalaiset ovat tyypillisesti syyttäneet mediaa ja valtaeliittiä siitä, että ne kohtelisivat puoluetta eri tavalla kuin muita.

Lapin Kansa kutsui pääkirjoituksessaan perussuomalaisten syytöksiä median puolueellisuudesta ja ”vihervasemmistolaisuudesta” harhaiseksi ja epäreiluksi ammattimaista mediaa kohtaan.

”Toisin kuin Rydman ja moni muukin perussuomalainen väittää, media ei ole poliittisissa kiistoissa osapuoli. Median tehtävänä on välittää oikeaa tietoa ja tarkastella kriittisesti vallankäyttäjien sanomisia ja tekemisiä – aivan erityisesti tämä koskee hallituspuolueita ja niiden ministereitä”, lehti kirjoitti.

Runsaasti rasismikohuja

Kesän mittaan useat tiedotusvälineet ovat uutisoineet perussuomalaisten ministereiden rasistista kielenkäyttöä sekä natsiviittauksia sisältäneistä kirjoituksista. Esimerkiksi valtiovarainministeri Riikka Purra on pyytänyt anteeksi Scripta-blogissa 15 vuotta sitten ”riikka”-nimimerkillä kirjoitettuja rasistisia ja väkivaltaisia kommentteja.

Kesäkuussa Vilhelm Junnila (ps) joutui eroamaan elinkeinoministerin paikalta, kun hänen viljelemänsä natsiviittaukset ja epäillyt kytkökset äärioikeistolaisiin liikkeisiin nousivat julkisuuteen. Viimeisin kohu aiheutui nykyisen elinkeinoministerin Wille Rydmanin (ps) avopuolisolleen vuonna 2016 lähettämistä yksityisviesteistä, jotka sisälsivät rasistista kielenkäyttöä.