Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Suomessa on syytä varautua siihen, että koronatilanne on syksyllä mittavasti huonompi kuin toistaiseksi on nähty. Lintilän mukaan näin hallituksessa tehdäänkin.

”Olisi vastuutonta, jos emme varautuisi. 250 vuoden aikana on ollut kymmenen pandemiaa. Jokaisessa niistä on tullut kuuden kuukauden jälkeen uusi aalto. Se on aika pysäyttävä tieto”, Lintilä kommentoi.

Hän kertoo olevansa hyvin huolissaan siitä, mitä yrityksissä ja Suomessa yleisestikin tapahtuu, jos epidemian toinen aalto iskee syksyllä päälle väkevästi.

”Kyllä minua pelottaa ihan hirveästi syksy. Yrityksissä on nyt haettu lykkäyksiä työeläkemaksuihin, veroihin ja vuokriin. Mitä jos syksyllä tulee uusi lockdown ja samaan aikaan ne kolahtavat päälle.”

Aikaisemmin lauantaina useat Ylen haastattelemat asiantuntijat arvioivat ettei koronavirusepidemian toinen aalto Suomessa ole mitenkään vääjäämätön tapahtuma.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Pekka Nuortin mukaan yksi syy "toisen aallon teorian" yleisyyteen on siinä, että monet aikaisemmat influenssapandemiat ovat edenneet niin. Hän huomauttaa, että nyt kyseessä on kuitenkin eri virus.

”Me emme tiedä, mitä tapahtuu. Tiedämme vain, että virus on levinnyt maapallolla laajalle, mutta suuri osa väestöstä ei ole sitä vielä saanut.”

Yhtenä vaihtoehtona Nuorti pitää koronaviruksen sopeutumista ja lievenemistä kiertämään väestössä "kausi-koronana", kuten aiemmissa influenssapandemioissa on tapahtunut.

