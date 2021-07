Hallituspuolueissa on kiistaa siitä, miten suuri rooli EU:lla tulee olla Suomen metsäpoltiiikassa ja miten suuri painoarvo tulisi olla luonnon monimuotoisuudella.

Metsäriita. Hallituspuolueissa on kiistaa siitä, miten suuri rooli EU:lla tulee olla Suomen metsäpoltiiikassa ja miten suuri painoarvo tulisi olla luonnon monimuotoisuudella.

Hallituspuolueita ja suomalaisia europarlamentaarikkoja repivä metsäkiista ei näytä laantumisen merkkejä. EU:n metsästrategiasta keskustelivat maanantaina Ylen A-studiossa vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk).

Aiheesta kirjoittaa myös europarlamentaarikko Silvia Modig (vas) Kansan Uutisissa.

Sekä Kari että Modig ottavat esille lajien uhanalaisuuden.

”Ilmaston kannalta välttämättömien uudistusten jarruttaminen ei ole vastuullista metsäpolitiikkaa. Ilmastotoimet ovat välttämättömiä, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena. 76 prosenttia Suomen metsäluontotyypeistä on uhanalaisia. Voiko kukaan väittää tällaisten lukujen valossa, että metsäteollisuutemme on kestävällä pohjalla?” Modig kirjoittaa.

”Olemme tällä hetkellä Suomessa sellaisessa tilanteessa, jossa joka yhdeksäs laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon, on vaarassa hävitä. Olemme sellaisessa tilanteessa, jossa nimenomaan metsien tilanne aiheuttaa monimuotoisuuden katoamista. Suuri osa uhanalaisista lajeista elää nimenomaan metsissä”, Kari sanoi A-studiossa.

Vihreistä on kommentoitu sosiaalisessa mediassa aktiivisesti A-studion keskustelua.

”Maailmassa - myös Suomessa - on käynnissä luonnon monimuotoisuuden romahdus. Lajeja uhanalaistuu ja katoaa hälyttävän nopeasti. On absurdia väittää, että luontonäkökulmaa huomioitaisiin ”liikaa” yhtään missään”, vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö tviittaa.

Maanantaina osa suomalaisista europarlamentaarikoista katsoi, että EU-komission metsälinjaukset keskittyvät nykyisellään metsien kestävän käytön sijaan ainoastaan metsien suojeluun, mikä on heidän mukaansa lyhytnäköistä.

Vuonna 2019 julkaistun Suomen lajien uhanalaisuus -raportin mukaan metsälajien uhanalaisosuus on Suomessa yhdeksän prosenttia, mikä on sama kuin edellisessä arviossa. Raportin mukaan merkittävin syy metsälajien uhanalaisuudelle on metsien talouskäyttö.

Vihreät ja keskusta syyttävät toisiaan hallituksen yhdessä sovitun linjan rikkomisesta. Vihreiden mielestä hallituksen linjasta ei voi poimia vain itselle sopivia asioita. Myös Kari toisti tämän viestin A-studiossa.

Keskustan mukaan se ja sdp korostavat sitä, ettei EU:lle saa antaa päätösvaltaa Suomen kansallisista asioista. Emma Karin mukaan vihreät ei vastusta tätä linjausta. Kari kuitenkin totesi, että luonnon monimuotoisuus vaikuttaa metsiin ja luonnonsuojelussa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.

Modig on samoilla linjoilla.

”Karu totuus on, ettei EU uhkaa suomalaista metsätaloutta, vaan ilmastonmuutos. EU:ta tai ei, ilmastonmuutos ja kiihtyvä luontokato ovat tosiasioita, joihin Suomen on reagoitava”, hän kirjoittaa.

”Ympäristökysymyksissä EU:lla on toimivaltaa. Ei ole mahdollista pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupenemista, ei ole mahdollista pysäyttää sukupuuttoaaltoa, joka ympärillämme tapahtuu, jos ei toimia yhteisesti”, Kari sanoi.

Viime hallituskauden ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) on myöntänyt, että Suomi ei pysty täyttämään tavoitetta luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta.

